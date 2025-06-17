Аль Пачіно став першим актором, який зустрівся з новим Папою Римським

Аль Пачіно, який перебуває в Італії на зйомках фільму про автомобільних магнатів Maserati, отримав аудієнцію у Папи Лева XIV разом із продюсером картини.

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Зірка фільму "Адвокат диявола" став першою великою знаменитістю, яка зустрілася з новим понтифіком, пише The Guardian.

Аль Пачіно зустрівся з Папою Римським Фото: Instagram Andrea Iervolino

Про зустріч із Папою повідомив продюсер Андреа Ієрволіно: "Для нас велика честь оголосити, що сьогодні вранці Його Святість Папа Лев XIV прийняв на приватній аудієнції у Святому Престолі делегацію фільму "Мазераті: Брати", включно з володарем премії "Оскар", актором Аль Пачіно та продюсером фільму Андреа Ієрволіно".

Андреа зазначив, що зустріч стала моментом глибокого духовного та культурного натхнення, зосередженого навколо спільних цінностей, які лежать в основі як католицької церкви, так і фільму, який він знімає: єдність сім'ї, любов, співчуття та важливість сприяння загальному благу.

У підсумку Папі вручили в подарунок модельку автомобіля Maserati у скляній скриньці.

Про що Аль Пачіно говорив із понтифіком, актор не повідомив. Альфредо Джеймс Пачіно, син сицилійських іммігрантів, який виріс у Гарлемі, був вихований у католицькій вірі. І п'ять років тому актор розповідав в інтерв'ю, що пережив смерть, коли захворів на коронавірус і потрапив до лікарні у важкому стані.

"Я повернувся і можу сказати вам, що там нічого не було. Усе скінчено. Ти тут, а потім тебе немає", — розповів Аль Пачіно, зазначивши, що його віра зазнала випробування в цей момент.

У новому фільмі "Мазераті: Брати" зірка грає бізнесмена Вінченцо Ваккаро, одного з перших інвесторів компанії. У головних ролях також знялися Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія і Джессіка Альба. У сім'ї Мазераті було шестеро братів, і ідея відкрити автомайстерню спала на думку Альф'єрі за рекомендацією старшого брата Карло, який захоплювався перегонами, але помер в юності від туберкульозу. Символіку: тризуб Нептуна, придумав ще один брат, Маріо. Сам Альф'єрі загинув на гоночному треку, випробовуючи нове авто. А компанія Maserati 1937 року була продана родині Орсі. Брати залишилися працювати в ній інженерами.

Нагадаємо, раніше Аль Пачіно розповів, з якою актрисою він би міг одружитися.

Раніше, Аль Пачіно розповів про свого молодшого сина. Спадкоємець знаменитості народився в червні 2023 року.