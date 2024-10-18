Холостяк Аль Пачіно назвав акторку, з якою хотів одружитися (фото)

84-річний Аль Пачіно ніколи не був одружений. У зірки "Адвоката диявола" є четверо дітей від трьох різних жінок.

Related video

Легенда Голлівуду Аль Пачіно у своєму бурхливому житті мав безліч романів і у свої 84 роки став одним із найстаріших відомих молодих батьків у світі, але ніколи не був одружений. У нових мемуарах "Синок" актор розповів, яка з його знаменитих подруг була "найближче до одруження, ніж будь-хто інший", повідомляє Daily Mail.

Протягом багатьох років він зустрічався з цілою плеядою знаменитостей, включно з Даян Кітон, Тьюсдей Велд, Джилл Клейберг, Вірушкою, Пенелопою Енн Міллер, Ліндалл Гоббс і Люсілу Солу, але так і не дійшов до вівтаря. У нього є троє дорослих дітей — 35-річна Джулі від викладачки акторської майстерності Джен Таррант та 23-річні двійнята Антон і Олівія від акторки Беверлі Д'Анджело. А в червні 2023 року його 30-річна подруга Нур Альфаллах народила йому сина Романа.

У мемуарах зірка "Адвоката диявола" розповів про свою кохану, з якою був готовий одружитися, але так і не зважився на цей крок. За словами Пачіно, "найближче до одруження будь-коли" він був з акторкою "Аполлона-13" Кетлін Квінлан, з якою він зустрічався в 1980-х роках. Уперше вони познайомилися на вечірці в Нью-Йорку, влаштованій відомим викладачем акторської майстерності Лі Страсбергом, з яким зірковий актор знімався в другій частині "Хрещеного батька".

Акторка Кетлін Квінлан Фото: Getty Images

Ані Аль, ані Кетлін на той час не були вільні, але між ними зав'язалася дружба, і вона стала для нього "розрадою" під час зйомок фільму "Обличчя зі шрамом" у 1983 році. Після завершення зйомок фільму їхні стосунки переросли в романтичні, і вони разом вирушили в подорож Європою, але він відмовився зробити наступний крок і зробити її своєю дружиною.

Він зізнався, що "було нелегко сказати "ні" шлюбу з жінкою, яку я любив", додавши, що "мені було боляче, коли вона пішла, і я носив цей біль із собою довгі роки".

Раніше, 6 жовтня, 84-річний Аль Пачіно розповів про однорічного сина. Спадкоємець знаменитості народився в червні 2023 року.