Холостяк Аль Пачино назвал актрису, на которой хотел жениться (фото)

84-летний Аль Пачино никогда не был женат. У звезды "Адвоката дьявола" есть четверо детей от трех разных женщин.

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Легенда Голливуда Аль Пачино в своей бурной жизни имел множество романов и в свои 84 года стал одним из старейших известных молодых отцов в мире, но никогда не был женат. В новых мемуарах "Сынок" актер рассказал, какая из его знаменитых подруг была "ближе всего к женитьбе, чем кто-либо другой", сообщает Daily Mail.

На протяжении многих лет он встречался с целой плеядой знаменитостей, включая Дайан Китон, Тьюсдей Уэлд, Джилл Клейберг, Верушку, Пенелопу Энн Миллер, Линдалл Хоббс и Люсилу Солу, но так и не дошел до алтаря. У него есть трое взрослых детей — 35-летняя Джули преподавательницы актерского мастерства Джен Таррант и 23-летние двойняшки Антон и Оливия от актрисы Беверли Д'Анджело. А в июне 2023 года его 30-летняя подруга Нур Альфаллах родила ему сына Романа.

В мемуарах звезда "Адвоката дьявола" рассказал о своей любимой, на которой был готов жениться, но так и не решился на этот шаг. По словам Пачино, "ближе всего к женитьбе когда-либо" он был с актрисой "Аполлона-13" Кэтлин Куинлан, с которой он встречался в 1980-х годах. Впервые они познакомились на вечеринке в Нью-Йорке, устроенной известным преподавателем актерского мастерства Ли Страсбергом, с которым звездный актер снимался во второй части "Крестного отца".

Актриса Кэтлин Куинлан Фото: Getty Images

Ни Аль, ни Кэтлин в то время не были свободны, но между ними завязалась дружба, и она стала для него "утешением" во время съемок фильма "Лицо со шрамом" в 1983 году. После завершения съемок фильма их отношения переросли в романтические, и они вместе отправились в путешествие по Европе, но он отказался сделать следующий шаг и сделать ее своей женой.

Он признался, что "было нелегко сказать "нет" браку с женщиной, которую я любил", добавив, что "мне было больно, когда она ушла, и я носил эту боль с собой долгие годы".

Ранее, 6 октября, 84-летний Аль Пачино рассказал об годовалом сыне. Наследник знаменитости родился в июне 2023 года.