Аль Пачино стал первым актером, который встретился с новым Папой Римским

Аль Пачино, который находится в Италии на съемках фильма об автомобильных магнатах Maserati, получил аудиенцию у Папы Льва XIV вместе с продюсером картины.

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Звезда фильма "Адвокат дьявола" стал первой крупной знаменитостью, которая встретилась с новым понтификом, пишет The Guardian.

Аль Пачино встретился с Папой Римским Фото: Instagram Andrea Iervolino

О встрече с Папой сообщил продюсер Андреа Иерволино: "Для нас большая честь объявить, что сегодня утром Его Святейшество Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Святом Престоле делегацию фильма "Мазерати: Братья", включая обладателя премии "Оскар" актера Аль Пачино и продюсера фильма Андреа Иерволино".

Андреа отметил, что встреча стала моментом глубокого духовного и культурного вдохновения, сосредоточенного вокруг общих ценностей, лежащих в основе как католической церкви, так и фильма, который он снимает: единство семьи, любовь, сострадание и важность содействия общему благу.

В итоге Папе вручили в подарок модельку автомобиля Maserati в стеклянной шкатулке.

О чем Аль Пачино говорил с понтификом, актер не сообщил. Альфредо Джеймс Пачино, сын сицилийских иммигрантов, выросший в Гарлеме, был воспитан в католической вере. И пять лет назад актер рассказывал в интервью, что пережил смерть, когда заболел коронавирусом и попал в больницу в тяжелом состоянии.

"Я вернулся и могу сказать вам, что там ничего не было. Все кончено. Ты здесь, а потом тебя нет", — рассказал Аль Пачино, отметив, что его вера подверглась испытанию в этот момент.

В новом фильме "Мазерати: Братья" звезда играет бизнесмена Винченцо Ваккаро, одного из первых инвесторов компании. В главных ролях также снялись Энтони Хопкинс, Энди Гарсия и Джессика Альба. В семье Мазерати было шестеро братьев и идея открыть автомастерскую пришла в голову Альфьери по рекомендации старшего брата Карло, который увлекался гонками, но умер в юности от туберкулеза. Символику: трезубец Нептуна, придумал еще один брат, Марио. Сам Альфьери погиб на гоночном треке, испытывая новое авто. А компания Maserati в 1937 году была продана семье Орси. Братья остались работать в ней инженерами.

Напомним, ранее Аль Пачино рассказал на какой актрисе он бы мог жениться.

Ранее, Аль Пачино рассказал о своем младшем сыне. Наследник знаменитости родился в июне 2023 года.