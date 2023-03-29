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Стиль життя

Музикант, парфумер, художник і красень: що відомо про людину, котра одягає Папу Римського

Філіппо Сорчінеллі
Фото: filippo_sorcinelli/instagram | Філіппо Сорчинеллі у своїй майстерні в Римі

Філіппо Сорчінеллі з п'яти років був захоплений усім, що стосується церкви, богослужінь та релігійних атрибутів.

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Фотографії Папи Римського в білому пуховику, що облетіли Мережу днями, хоч і виявилися фейковими, однак у багатьох викликали непідробний інтерес і питання про те, хто насправді відповідає за одяг глави Ватикану. Виявляється, у Франциска є власний кравець, якого звуть Філіппо Сорчинеллі. Він не тільки створює одяг для Папи Римського, але також вигадує нові аромати, пише Нype and Нyper.

Інтерес до релігії у 48-річного Філіппо виявився ще в дитинстві, коли його глибоко віруюча матір, яка працювала прибиральницею в одній із найбільших церков Мондольфо, брала його з собою. Поки вона була зайнята миттям підлоги, Мандольфо займався тим, що розглядав оздоблення храму, фрески, ікони.

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Сорчинеллі відкрив власне ательє з пошиття одягу для богослужінь

"За ті три години, що вона там працювала, я відкрив для себе красу церкви та її мистецтва, різні предмети меблів та текстилю в ризниці. Я також знайшов там шафу зі зв'язкою ключів, захованою поруч із пахощами, які відчинили запорошені двері. Я піднявся маленькими сходами, покритими павутинням, де знайшов металевого і дерев'яного монстра, що стояв на постаменті, я спробував увімкнути його клавіатуру, але це не спрацювало, тому я продовжив спроби, коли він запустився самостійно: він почав грати музику. З погляду часу ця історія здається дещо абсурдною: у ній – допитливість маленької дитини, яка стала потім для юнака жагою до знань. Усе це призвело до того, що цей медіум став частиною моєї істоти. Я той, хто я є сьогодні, завдяки цьому досвіду", – каже Сорчинеллі, котрий пізніше заснував компанію з ексклюзивного пошиття одягу LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre), що у перекладі з латини означає "похвала" і відповідає за офіційний літургійний одяг Ватикану. Його одяг носив Папа Бенедикт, а зараз він є і в гардеробі Папи Франциска.

Першу ризу Філіппо пошив для друга.

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Першу ризу Філіппо пошив для друга
Фото: filippo_sorcinelli/instagram

"Після закінчення мого музичного навчання в Римі мені зателефонував один із моїх близьких друзів, про якого я дуже давно нічого не чув. "Я хочу тобі дещо сказати: через півроку я буду священиком, — почав він. Інстинктивно я відповів лише: "Не купуй ніякого одягу!". У мого брата і тітки була невелика майстерня в Мондольфо: тут шили весільний та інший жіночий одяг. Я сказав їм, що тепер ми збираємося зробити щось зовсім інше: пошити першу ризу для мого друга. Ми працювали над нею близько трьох місяців, і зрештою вона стала настільки вдалою, що я зрозумів, що хочу заробляти цим на життя", – згадує італієць.

За його словами, у цій сфері є певні канони в одязі, яких потрібно дотримуватись, але він знаходить простір для творчості навіть тут.

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Місце для творчості Філіппо знаходить навіть у цій канонічній сфері
Фото: filippo_sorcinelli/instagram

"Це не просто одяг, це священний одяг: для віруючого в таїнства вбрання має величезне значення", — наголосив Сорчинеллі.

Останнє вбрання на сьогодні, створене Філіппом для Папи Римського, той надягав 25 березня. На ньому була туніка міді з безліччю деталей. За словами кравця, весь склад тканин, кольорів та аксесуарів, що використовуються в одязі, призначеному для Папи, визначається разом із командою для папських літургійних церемоній.

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Папа Римський у вбранні, створеному Філіппо Сорчинеллі
Фото: Getty

Людина, яка встигла попрацювати з двома Папами, каже, що вони різні.

"Це суттєві відмінності, але водночас вони маргінальні, тому що є спадкоємність в історії Церкви. Але вони різні, тому що всі папи родом з інших частин світу з іншою культурою", – наголосив майстер.

Крім очевидного таланту в професії, Філіппо має ефектну зовнішність, раз у раз публікуючи в соцмережі свої фото з оголеним торсом, а також відкриваючи перед 39,2 тис. підписників секрети професії.

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Раніше Фокус писав, що Папа Римський назвав умову, за якої готовий приїхати до України.