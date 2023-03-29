Музыкант, парфюмер, художник и красавец: что известно о человеке, одевающем Папу Римского
Филиппо Сорчинелли с пяти лет был увлечен всем, что касается церкви, богослужений и религиозных атрибутов.
Фотографии Папы Римского в белом пуховике, облетевшие Сеть хоть и оказались фейковыми, однако у многих вызвали неподдельный интерес и вопросы о том, кто на самом деле отвечает за одежду главы Ватикана. Оказывается, у Франциска есть собственный портной, которого зовут Филиппо Сорчинелли. Он не только создает облачение для Папы Римского, но также придумывает новые ароматы, пишет Нype and Нyper.
Интерес к религии у 48-летнего Филиппо проявился еще в детстве, когда его глубоко верующая мать, работавшая уборщицей в одной из самых больших церквей Мондольфо, брала его с собой. Пока она была занята мытьем полов, Мандольфо занимался тем, что разглядывал убранство храма, фрески, иконы.
"За те три часа, что она там работала, я открыл для себя красоту церкви и ее искусства, различные предметы мебели и текстиля в ризнице. Я также нашел там шкаф со связкой ключей, спрятанной рядом с благовониями, которые открыли пыльную дверь. Я поднялся по маленькой лестнице, покрытой паутиной, где обнаружил металлического и деревянного монстра, стоящего на постаменте. Я попытался включить его клавиатуру, но это не сработало, поэтому я продолжил попытки, когда он запустился сам по себе: он начал играть музыку. Так что с точки зрения времени эта история кажется несколько абсурдной: в ней любознательность маленького ребенка, ставшая потом для юноши жаждой знаний. Все это привело к тому, что этот медиум стал частью моего существа. Я тот, кто я есть сегодня, благодаря этому опыту", – говорит Сорчинелли, позже основавший компанию по эксклюзивному пошиву одежды LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre) в переводе с латыни означает "восхваление" и отвечает за официальную литургическую одежду Ватикана. Его одежду носил Папа Бенедикт, а сейчас она есть и в гардеробе Папы Франциска.
Первую ризу Филиппо пошил для друга.
"После окончания моего музыкального обучения в Риме мне позвонил один из моих близких друзей, о котором я очень давно ничего не слышал. "Я хочу тебе кое-что сказать: через полгода я буду священником, — начал он. Инстинктивно я ответил только: "Не покупай никакой одежды!". У моего брата и тети была небольшая мастерская в Мондольфо: здесь шили свадебную и другую женскую одежду. Я сказал им, что теперь мы собираемся сделать что-то совершенно другое: пошить первую ризу для моего друга. Мы работали над ней около трех месяцев, и в итоге она стала настолько удачной, что я понял, что хочу зарабатывать этим на жизнь", – вспомимает итальянец.
По его словам, в этой сфере есть определенные каноны в одежде, которые нужно соблюдать, но он находит простор для творчества даже здесь.
"Это не просто одежда, это священная одежда: для верующего в таинства облачение имеет огромное значение", – подчеркнул Сорчинелли.
Последнее облачение на сегодня, созданное Филиппом для Папы Римского, тот надевал 25 марта. На нем была туника миди со множеством деталей. По словам портного, весь состав тканей, цветов и аксессуаров, используемых в одежде, предназначенной для Папы, определяется вместе с командой для папских литургических церемоний.
Человек, успевший поработать с двумя Папами, говорит, что они разные.
"Это существенные различия, но в то же время они маргинальны, потому что есть преемственность в истории Церкви. Но они разные, потому что все папы родом из других частей мира с другой культурой", – подчеркнул мастер.
Помимо очевидного таланта в профессии, Филиппо обладает эффектной внешностью, то и дело публикуя в соцсети свои фото с обнаженным торсом, а также приоткрывая перед 39,2 тыс. подписчиков секреты профессии.
Ранее Фокус писал, что Папа Римский назвал условие, при котором готов приехать в Украину.