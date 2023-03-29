Музыкант, парфюмер, художник и красавец: что известно о человеке, одевающем Папу Римского

Филиппо Сорчинелли с пяти лет был увлечен всем, что касается церкви, богослужений и религиозных атрибутов.

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Фотографии Папы Римского в белом пуховике, облетевшие Сеть хоть и оказались фейковыми, однако у многих вызвали неподдельный интерес и вопросы о том, кто на самом деле отвечает за одежду главы Ватикана. Оказывается, у Франциска есть собственный портной, которого зовут Филиппо Сорчинелли. Он не только создает облачение для Папы Римского, но также придумывает новые ароматы, пишет Нype and Нyper.

Интерес к религии у 48-летнего Филиппо проявился еще в детстве, когда его глубоко верующая мать, работавшая уборщицей в одной из самых больших церквей Мондольфо, брала его с собой. Пока она была занята мытьем полов, Мандольфо занимался тем, что разглядывал убранство храма, фрески, иконы.

Сорчинелли открыл собственное ателье по пошиву одежды для богослужений

"За те три часа, что она там работала, я открыл для себя красоту церкви и ее искусства, различные предметы мебели и текстиля в ризнице. Я также нашел там шкаф со связкой ключей, спрятанной рядом с благовониями, которые открыли пыльную дверь. Я поднялся по маленькой лестнице, покрытой паутиной, где обнаружил металлического и деревянного монстра, стоящего на постаменте. Я попытался включить его клавиатуру, но это не сработало, поэтому я продолжил попытки, когда он запустился сам по себе: он начал играть музыку. Так что с точки зрения времени эта история кажется несколько абсурдной: в ней любознательность маленького ребенка, ставшая потом для юноши жаждой знаний. Все это привело к тому, что этот медиум стал частью моего существа. Я тот, кто я есть сегодня, благодаря этому опыту", – говорит Сорчинелли, позже основавший компанию по эксклюзивному пошиву одежды LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre) в переводе с латыни означает "восхваление" и отвечает за официальную литургическую одежду Ватикана. Его одежду носил Папа Бенедикт, а сейчас она есть и в гардеробе Папы Франциска.

Первую ризу Филиппо пошил для друга.

Первую ризу Филиппо пошил для друга Фото: filippo_sorcinelli/instagram

"После окончания моего музыкального обучения в Риме мне позвонил один из моих близких друзей, о котором я очень давно ничего не слышал. "Я хочу тебе кое-что сказать: через полгода я буду священником, — начал он. Инстинктивно я ответил только: "Не покупай никакой одежды!". У моего брата и тети была небольшая мастерская в Мондольфо: здесь шили свадебную и другую женскую одежду. Я сказал им, что теперь мы собираемся сделать что-то совершенно другое: пошить первую ризу для моего друга. Мы работали над ней около трех месяцев, и в итоге она стала настолько удачной, что я понял, что хочу зарабатывать этим на жизнь", – вспомимает итальянец.

По его словам, в этой сфере есть определенные каноны в одежде, которые нужно соблюдать, но он находит простор для творчества даже здесь.

Место для творчества Филиппо находит даже в этой канонической сфере Фото: filippo_sorcinelli/instagram

"Это не просто одежда, это священная одежда: для верующего в таинства облачение имеет огромное значение", – подчеркнул Сорчинелли.

Последнее облачение на сегодня, созданное Филиппом для Папы Римского, тот надевал 25 марта. На нем была туника миди со множеством деталей. По словам портного, весь состав тканей, цветов и аксессуаров, используемых в одежде, предназначенной для Папы, определяется вместе с командой для папских литургических церемоний.

Папа Римский в облачении, созданном Филиппо Сорчинелли Фото: Getty

Человек, успевший поработать с двумя Папами, говорит, что они разные.

"Это существенные различия, но в то же время они маргинальны, потому что есть преемственность в истории Церкви. Но они разные, потому что все папы родом из других частей мира с другой культурой", – подчеркнул мастер.

Помимо очевидного таланта в профессии, Филиппо обладает эффектной внешностью, то и дело публикуя в соцсети свои фото с обнаженным торсом, а также приоткрывая перед 39,2 тыс. подписчиков секреты профессии.

Ранее Фокус писал, что Папа Римский назвал условие, при котором готов приехать в Украину.