Бывший повар Ватикана рассказал, чем кормил Папу Римского и диктаторов (фото)

Сальво Ло Кастро был поваром сразу двух Пап: Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, которые очень любили фрикадельки по рецепту его мамы. А сейчас он открыл ресторан в Нью-Йорке.

Related video

Шеф-повар Сальво Ло Кастро готовил для пап и других высокопоставленных лиц, а теперь готовит для простых смертных Нью-Йорка в своем новом ресторане Casasalvo в Сохо. Но ему есть что рассказать о том, как питаются в Ватикане, пишет NYpost.

Шеф-повар Сальво Ло Кастро и его фирменные фрикадельки

За свою легендарную карьеру на кухне шеф-повар Сальво Ло Кастро стал звездой по всему миру и в Ватикане, готовя пасту для пап, мировых лидеров и кинозвезд.

"Секрет в том, что я готовлю все с душой. Ресторан — это мой дом, и люди, которые обедают со мной, не клиенты, а гости, которые приходят ко мне домой", — говорит Ло Кастро о своей философии вкусного питания.

Хотя Ло Кастро стоит за одноименной сетью популярных эспрессо-баров, разбросанных по Манхэттену с 2022 года, его новый элегантный ресторан Casasalvo в Сохо, открывшийся в июле, дает возможность попробовать то, что он готовил в Ватикане.

Поваром Пап Римских Ло Кастро был в течение 10 лет, поддерживая особые отношения как с Папой Иоанном Павлом II, так и с Папой Бенедиктом XVI, подавая фрикадельки своей матери и названные в его честь феттучини Касасальво, которые теперь доступны широким массам.

Шеф-повар больше симпатизировал Папе Римскому Бенедикту

"Каждый Папа — обычный человек. Хотя Иоанн Павел был очень харизматичным, для меня лучшим был Бенедикт. Он был совершенно невероятным человеком… его голос был для меня Богом в мире", — сказал он о католическом лидере Йозефе Ратцингере, занимавшем пост Папы с 2005 по 2013 год.

Папа Римский Иоанн Павел II

Ло Кастро готовил для многих: от Муаммара Каддафи и королевской семьи Саудовской Аравии до Тома Круза и Роберта Де Ниро.

"В случае важных событий, если я нервничаю во время готовки, я готовлю все плохо. Приходя на кухню, я не пользуюсь телефоном; разговариваю только с рыбой, говядиной, бараниной. Очень важно сосредоточиться только на еде", - говорит он.

Впрочем, в Нью-Йорке он кормит таких звезд, как Леонардо Ди Каприо и Роджер Федерер.

Шеф-повар готовил для Пап Римских и диктаторов

"Обычно для других это ненормально, но для меня неважно, готовлю ли я для папы, президента или обычного человека. Каждый мужчина, для которого я готовлю, — король, а каждая женщина, для которой я готовлю, — королева", - говорит шеф-повар.

В то время как папы и кардиналы регулярно лакомились его пастой и канноли c кремом из фисташек и рикотты, он сказал, что наименьшая свобода выбора в меню у него была во время самых важных церковных праздников.

"Каждый религиозный период в Католической церкви, например, Рождество, очень строг в отношении того, какую еду подавать. На Пасху, например, я готовил баранину, и это очень традиционно", - говорит Сальво, который также подавал собственные оригинальные блюда.

Его вышеупомянутый соус феттуччине готовится в ходе многочасового процесса, в ходе которого он медленно готовит говядину, помидоры и овощи (включая морковь и сельдерей) по отдельности, а затем смешивает их с кусочком отборного свежего итальянского масла и куском особого сыра пармезан 48-месячной выдержки.

Помимо своих "божественных" клиентов, Ло Кастро также готовил пиры для других крупных деятелей мировой сцены.

Шеф-повар Сальво Ло Кастро готовит блюда со всей Италии

Например, в 2008 году он находился на кухне во время саммита по Сардинии между российским лидером Владимиром Путиным и тогдашним премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

"Когда дело касалось безопасности перед ужином, существовало невероятное количество ограничений. Но после того, как я подал еду, они зашли на кухню, чтобы сделать комплимент, и это было приятно", - вспоминает он.

Ло Кастро родился в промышленнном сицилийском городе Катания и вырос в Лингуаглоссе, к северу от города, на вершине горы Этна. Его дед, Нино, торговал фундуком и даже получил местное прозвище "Король фундука". Орацио, его дед по отцовской линии, управлял местной таверной.

Он начал готовить в 12 лет, когда подружился с шеф-поваром местного ресторана Gatto Blue.

Окончив школу шеф-поваров, он начал свою карьеру на роскошных курортах итальянского острова, включая шикарный дворец Сан Доменико в Таормине, где снимался второй сезон сериала "Белый лотос", а также где недавно провели медовый месяц Джефф Безос и Лорен Санчес.

В Ватикане и везде, где он работал, Сальво также готовил фокаччу аль помодоро — мягкую круглую сицилийскую булку, усыпанную жареными помидорами, сам делал пасту и нежные фрикадельки по семейному рецепту.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о Филиппо Сорчинелли, который был стилистом Папы Римского.

А первым звездным гостем, который встретился с новым "американским" Папой Римским Львом XIV, стал Аль Пачино.