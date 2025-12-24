Игра Зеленского или ход Трампа: зачем обнародовали 20 пунктов проекта мирного договора

Поддержите нас UA
Зачем Зеленский обнародовал 20 пунктов проекта мирного соглашения именно сейчас? Пытаясь ответить на этот вопрос, журналист Вадим Денисенко рассматривает четыре возможные версии, хотя, в общем, в конечном итоге все сводится к тому, что в таком виде Россия документ не подпишет ни за что.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист
Зеленский разговаривает по телефону
Зеленский сделал ход в сложной мирной партии | Фото: Офис президента

20 пунктов Зеленского. Быстрый мир или продолжение переговоров?

Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.

1. Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая то, что до сих пор стороны хранили молчание? Ответов может быть несколько:

  • попросили американцы (я не очень верю);
  • это согласовано с частью европейцев (как по мне, нельзя исключить);
  • это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо жестче (думаю, это одна из возможных реальных причин);
  • это часть внутриполитической стратегии Президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).
2. Что будет дальше?

  • как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут;
  • американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля, и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;
  • не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.

3. Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать.

Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый.

Исходя из вышесказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.

