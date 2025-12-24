Игра Зеленского или ход Трампа: зачем обнародовали 20 пунктов проекта мирного договора
Зачем Зеленский обнародовал 20 пунктов проекта мирного соглашения именно сейчас? Пытаясь ответить на этот вопрос, журналист Вадим Денисенко рассматривает четыре возможные версии, хотя, в общем, в конечном итоге все сводится к тому, что в таком виде Россия документ не подпишет ни за что.
20 пунктов Зеленского. Быстрый мир или продолжение переговоров?
Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.
1. Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая то, что до сих пор стороны хранили молчание? Ответов может быть несколько:
- попросили американцы (я не очень верю);
- это согласовано с частью европейцев (как по мне, нельзя исключить);
- это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо жестче (думаю, это одна из возможных реальных причин);
- это часть внутриполитической стратегии Президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).
2. Что будет дальше?
- как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут;
- американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля, и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;
- не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.
3. Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать.
Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый.
Исходя из вышесказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.