Игра Зеленского или ход Трампа: зачем обнародовали 20 пунктов проекта мирного договора

20 пунктов Зеленского. Быстрый мир или продолжение переговоров?

Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.

1. Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая то, что до сих пор стороны хранили молчание? Ответов может быть несколько:

попросили американцы (я не очень верю);

это согласовано с частью европейцев (как по мне, нельзя исключить);

это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо жестче (думаю, это одна из возможных реальных причин);

это часть внутриполитической стратегии Президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).

Відео дня

Важно

Проект мирного плана: Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов, детали

2. Что будет дальше?

как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут;

американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля, и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;

не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.

3. Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать.

Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый.

Исходя из вышесказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно