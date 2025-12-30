Россияне атаковали порт в Одесской области: разрушено гражданское судно, есть пострадавшие (фото)

Сегодня утром, 30 декабря, Одесская область снова оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, в регионе зафиксированы повреждения промышленных предприятий и портовой инфраструктуры, пострадал один человек.

Как рассказал председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, во время атаки были повреждены пустые резервуары для хранения масла на одном из промышленных объектов. Хотя серьезных жертв удалось избежать, однако один человек травмирован.

Кроме того, в результате ударов пострадало гражданское судно под панамским флагом, которое находилось в порту. По словам чиновника, возгораний вблизи места удара не произошло, а информации о погибших нет. Также сейчас на местах работают спасательные службы и правоохранители, которые документируют последствия очередных военных преступлений против мирного населения Одесской области.

"На местах событий работают специальные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередных военных преступлений против мирного населения Одесской области", — пишет Олег Кипер.

В результате атаки РФ повреждено гражданское судно в Одесской области Фото: Одесская ОВА

Более того, на своей странице в Telegram атаку РФ по Одесской области прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий. В частности, он добавил, что атакам подверглись порты Южный и Черноморск. Пострадал один человек, спасательные службы уже ликвидируют последствия ударов и оценивают ущерб.

По мнению чиновника, эта очередная атака России на гражданскую портовую инфраструктуру является преднамеренной, а ее цель — нарушить логистику и усложнить судоходство. Также известно, что порты продолжают работу с соблюдением всех требований безопасности.

"Это очередная целенаправленная атака России по гражданской портовой инфраструктуре. Враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство. Несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 30 декабря корреспонденты "Суспільного" сообщали о взрывах в Одессе. Кроме этого, россияне атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области.

Стоит заметить, что россияне атакуют порты в Одесской области уже не впервые. Так, 26 декабря враг нанес удар по складам гражданских предприятий и судам под флагами Словакии и Республики Палау.