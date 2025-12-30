Росіяни атакували порт на Одещині: зруйноване цивільне судно, є постраждалі (фото)

Сьогодні вранці, 30 грудня, Одещина знову опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Попри активну роботу протиповітряної оборони, в регіоні зафіксовано пошкодження промислових підприємств і портової інфраструктури, постраждала одна людина.

Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, під час атаки були пошкоджені порожні резервуари для зберігання олії на одному з промислових об’єктів. Хоч серйозних жертв вдалося уникнути, проте одну людину травмовано.

Крім того, внаслідок ударів постраждало цивільне судно під панамським прапором, яке перебувало у порту. За словами посадовця, загорянь поблизу місця удару не сталося, а інформації про загиблих немає. Також наразі на місцях працюють рятувальні служби та правоохоронці, які документують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення Одещини.

"На місцях подій працюють спеціальні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергових воєнних злочинів проти мирного населення Одещини", — пише Олег Кіпер.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено цивільне судно на Одещині Фото: Одеська ОВА

Ба більше, на своїй сторінці в Telegram атаку РФ по Одещині прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій. Зокрема, він додав, що атакам піддалися порти Південний і Чорноморськ. Постраждала одна людина, рятувальні служби вже ліквідують наслідки ударів та оцінюють збитки.

На думку чиновника, ця чергова атака Росії на цивільну портову інфраструктуру є навмисною, а її мета — порушити логістику та ускладнити судноплавство. Також відомо, що порти продовжують роботу з дотриманням усіх вимог безпеки.

"Це чергова цілеспрямована атака Росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки", — додав він.

Нагадаємо, що у ніч на 30 грудня кореспонденти "Суспільного" повідомляли вибухи в Одесі. Окрім цього, росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області.

Варто зауважити, що росіяни атакують порти на Одещині вже не вперше. Так, 26 грудня ворог завдав удару по складах цивільних підприємств та суднах під прапорами Словаччини й Республіки Палау.