Атака РФ по Одещині: пошкоджені суда під прапорами Словаччини та Республіки Палау
У ніч на 26 грудня росіяни атакували порти Одещини безпілотниками. Пошкоджень зазнали елеватори, склади і цивільні кораблі.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок атаки росіян пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа та судна під прапорами Словаччини і Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі, а працівники портів проводять обстеження пошкоджень.
Також Олексій Кулеба повідомив, що частково зафіксовані перебої з електропостачанням на Одещині. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії та забезпеченням функціонування портової інфраструктури.
Атака на Одесу та область в ніч на 26 грудня – що відомо
Під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також сама Одеса, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, також зафіксували пошкодження адміністративних будівель, обладнання та техніки.
Армія РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на півдні області, зазначили у ДТЕК. Пошкодження значні, тому для відновлення обладнання потрібен час.
Повітряна тривога у регіоні розпочалась о 0:15 через загрозу руху групи БпЛА курсом на Катлабуг, Ізмаїл, Рені.
Вибухи в Ізмаїлі почали лунати близько 00:30. Їх було щонайменше пʼять. За даними Повітряних сил, у напрямку Ізмаїла рухалась група російських безпілотників. Повторні вибухи в Ізмаїлі пролунали о 01:31.
О 1:21 вибухи пролунали в Одесі. У Повітряних силах попередили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря. Відбій тривоги дали о 3:09.
Нагадаємо, Фокус писав про обстріли Україні, які почались з вечора 25 грудня. Під удар потрапила Волинь, Одещина та Запорізька область.
Також стало відомо, що у ніч на 25 грудня росіяни обстріляли об’єкти Kernel в Одеській області, під удар потрапив завод у Чорноморську.