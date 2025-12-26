Атака РФ по Одесской области: повреждены суда под флагами Словакии и Республики Палау

В ночь на 26 декабря россияне атаковали порты Одесской области беспилотниками. Повреждения получили элеваторы, склады и гражданские корабли.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в результате атаки россиян повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау. На местах попаданий спасатели ликвидируют пожары, а работники портов проводят обследование повреждений.

Последствия обстрела Одесской области Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Также Алексей Кулеба сообщил, что частично зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии и обеспечением функционирования портовой инфраструктуры.

Атака на Одессу и область в ночь на 26 декабря — что известно

Под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также сама Одесса, сообщил глава ОГА Олег Кипер. В результате обстрелов возникли пожары, также зафиксировали повреждения административных зданий, оборудования и техники.

Армия РФ атаковала энергообъект ДТЭК на юге области, отметили в ДТЭК. Повреждения значительные, поэтому для восстановления оборудования потребуется время.

Воздушная тревога в регионе началась в 0:15 из-за угрозы движения группы БпЛА курсом на Катлабуг, Измаил, Рени.

Взрывы в Измаиле начали раздаваться около 00:30. Их было по меньшей мере пять. По данным Воздушных сил, в направлении Измаила двигалась группа российских беспилотников. Повторные взрывы в Измаиле прогремели в 01:31.

В 1:21 взрывы прогремели в Одессе. В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА из акватории Черного моря. Отбой тревоги дали в 3:09.

Напомним, Фокус писал об обстрелах Украины, которые начались с вечера 25 декабря. Под удар попала Волынь, Одесская и Запорожская область.

Также стало известно, что в ночь на 25 декабря россияне обстреляли объекты Kernel в Одесской области, под удар попал завод в Черноморске.