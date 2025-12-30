Нічний удар ЗС РФ по Україні: у Запоріжжі пошкоджена інфраструктура та палають будинки (фото)

У ніч на 30 грудня ЗС РФ атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Наразі в обласних адміністраціях повідомляють про кількох постраждалих та влучання в житлові та промислові об’єкти.

Зокрема, у ніч на 30 грудня, як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, збройні сили РФ близько 02:00 атакували Запоріжжя безпілотними літальними апаратами, а згодом — керованими авіабомбами.

Перші вибухи мешканці міста почули близько 05:30. Як з’ясувалося, ворог влучив в об’єкт промислової інфраструктури. Унаслідок удару в будівлі також виникла пожежа. Крім того, начальник Запорізької ОВА повідомив, що, окрім промислового об’єкта, пошкоджень зазнали будинки, розташовані поблизу місця удару.

Спочатку інформації про постраждалих не надходило, однак згодом до медиків звернулася 43-річна жінка з попереднім діагнозом — осколкове поранення. Наразі відомо, що внаслідок удару в Запоріжжі пошкоджено два багатоповерхові та чотири приватні будинки. Фахівці проводять обстеження прилеглих територій.

Варто зазначити, що о 07:30 у Запорізькій області знову було оголошено повітряну тривогу по всій території регіону, однак близько 08:00 пролунав відбій.

ЗС РФ атакували Дніпропетровську область: є постраждала

За повідомленням виконувача обов’язків начальника обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, упродовж ночі російські війська знову завдали ударів по території області. Зокрема, ворожий безпілотник атакував Васильківську громаду Синельниківського району.

Унаслідок обстрілу постраждала 67-річна жінка — вона проходитиме лікування амбулаторно. Також загорівся приватний житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Під ударом цієї ночі опинилася й Нікопольщина. Агресор поцілив по районному центру FPV-дроном. На щастя, обійшлося без жертв і поранених. Водночас за інформацією Повітряного командування, сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.

Крім того, кореспонденти "Суспільного" повідомляли про вибухи цієї ночі в Одесі.

Нагадаємо, що, на думку експертів, ЗС РФ змінили тактику атак по столиці України, зокрема вони б'ють по місту з малої висоти.

Також Фокус писав, що депутат Держдуми РФ Андрій Колесник погрожував Україні "жорстоким" ударом у відповідь на атаку БпЛА по маєтку Путіна.