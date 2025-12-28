Росія змінила тактику ударів по Києву: у чому особлива небезпека (відео)

ЗС РФ, які напередодні знову масовано атакували Київ дронами та ракетами, почали застосовувати нову тактику у використанні ударних безпілотників.

Зокрема, тепер російські окупанти використовують тактику атак на малій висоті, розповів в ефірі "Київ 24" президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан.

За його словами, це добре видно на прикладі "Шахеда", який заплутався в електропроводах і вибухнув.

Також він навів як приклад потрапляння дронів у житлові будинки. Унаслідок такої атаки, зізнався Хазан, постраждала сім'я його побратима: чоловік загинув, а дружина опинилася в лікарні у важкому стані.

Що залишається стабільним у тактиці росіян, так це терористична складова, зазначає гість ефіру.

"Росіяни використовують терористичну діяльність, тобто терористичні методи, я б так сказав. Це все робиться, щоб вивести цивільних людей з більш-менш нормального психологічного стану, якщо так можна казати, створити нестерпні умови для існування, вибивши енергетику і теплопостачання, і тому людям потрібно триматися і не піддатися на намагання нашого ворога вивести нас із себе", — пояснив він.

Експерт також спростував інформацію про те, що РФ може запускати по 2000 дронів за раз, як про це писали раніше.

"Ми вважали, що вони щомісяця будуть на +/- 10% збільшувати виробництво, але через удари українських далекобійних дронів по місцях їхнього накопичення та зберігання безпілотників і елементів до них, вибито повністю ті елементи, які було накопичено, що не дало їм підняти виробництво", — запевняє Хазан, констатуючи, що виробництво дронів у РФ залишається на тому ж рівні, що й улітку.

Щодо ефективності ППО, то, за його словами, в усьому світі немає прикладів 100%-вого збиття всіх повітряних цілей, і тому українські захисники неба роблять неможливе, і завдяки їхнім зусиллям вдається мінімізувати наслідки атак.

Нагадаємо, під час останньої масової атаки Росія запустила по Україні понад 500 дронів різних типів і 40 ракет, зокрема "Кинджали" і "Калібри".

Також повідомлялося, що РФ почала використовувати повітряний простір Білорусі для атак по Україні.