Россия изменила тактику ударов по Киеву: в чем особая опасность (видео)

ВС РФ, которые накануне снова массировано атаковали Киев дронами и ракетами, начали применять новую тактику в использовании ударных беспилотников.

В частности, теперь российские оккупанты используют тактику атак на малой высоте, рассказал в эфире "Киев 24" президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

По его словам, это хорошо видно на примере "Шахеда", который запутался в электропроводах и взорвался.

Также он привел в пример попадание дронов в жилые дома. В результате такой атаки, признался Хазан, пострадала семья его побратима: муж погиб, а жена оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Что остается стабильным в тактике россиян, так это террористическая составляющая, отмечает гость эфира.

Відео дня

"Россияне используют террористическую деятельность, то есть террористические методы, я бы так сказал. Это все делается чтобы вывести гражданских людей из более-менее нормального психологического состояния, если так можно говорить, создать невыносимые условия для существования, выбив энергетику и теплоснабжение, и поэтому людям нужно держаться и не поддаться на попытки нашего врага вывести нас из себя", – объяснил он.

Эксперт также опроверг информацию о том, что РФ может запускать по 2000 дронов за раз, как об этом писали раньше.

"Мы считали, что они каждый месяц будут на +/-10% увеличивать производство, но из-за ударов украинских далекобойных дронов по местам их накопления и хранения беспилотников и элементов к ним, выбиты полностью те элементы, которые были накоплены, что не дало им поднять производство", – уверяет Хазан, констатируя, что производство дронов в РФ остается на том же уровне, что и летом.

Что касается эффективности ПВО, то, по его словам, во всем мире нет примеров 100%-ного сбития всех воздушных целей, и поэтому украинские защитники неба делают невозможное, и благодаря их усилиям удается минимизировать последствия атак.

Напомним, во время последней массовой атаки Россия запустила по Украине более 500 дронов разных типов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы" и "Калибры".

Также сообщалось, что РФ начала использовать воздушное пространство Беларуси для атак по Украине.