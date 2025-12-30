Ночной удар ВС РФ по Украине: в Запорожье повреждена инфраструктура и горят дома (фото)

В ночь на 30 декабря ВС РФ атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области. Сейчас в областных администрациях сообщают о нескольких пострадавших и попадании в жилые и промышленные объекты.

В частности, в ночь на 30 декабря, как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, Вооруженные силы РФ около 02:00 атаковали Запорожье беспилотными летательными аппаратами, а впоследствии — управляемыми авиабомбами.

Первые взрывы жители города услышали около 05:30. Как выяснилось, враг попал в объект промышленной инфраструктуры. В результате удара в здании также возник пожар. Кроме того, начальник Запорожской ОГА сообщил, что, кроме промышленного объекта, повреждения получили дома, расположенные вблизи места удара.

Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии к медикам обратилась 43-летняя женщина с предварительным диагнозом — осколочное ранение. Известно, что в результате удара в Запорожье повреждены два многоэтажных и четыре частных дома. Специалисты проводят обследование прилегающих территорий.

Відео дня

Стоит отметить, что в 07:30 в Запорожской области снова была объявлена воздушная тревога по всей территории региона, однако около 08:00 прозвучал отбой.

ВС РФ атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшая

По сообщению исполняющего обязанности начальника областной военной администрации Владислава Гайваненко, в течение ночи российские войска снова нанесли удары по территории области. В частности, вражеский беспилотник атаковал Васильковскую громаду Синельниковского района.

В результате обстрела пострадала 67-летняя женщина — она будет проходить лечение амбулаторно. Также загорелся частный жилой дом. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Под ударом этой ночью оказалась и Никопольщина. Агрессор попал по районному центру FPV-дроном. К счастью, обошлось без жертв и раненых. Вместе с тем по информации Воздушного командования, силы противовоздушной обороны уничтожили над Днепропетровщиной три вражеских беспилотника.

Кроме того, корреспонденты "Суспільного" сообщали о взрывах этой ночью в Одессе.

Напомним, что, по мнению экспертов, ВС РФ изменили тактику атак по столице Украины, в частности они бьют по городу с малой высоты.

Также Фокус писал, что депутат Госдумы РФ Андрей Колесник угрожал Украине "жестоким" ударом в ответ на атаку БпЛА по имению Путина.