Росіяни б'ють по Одесі "Шахедами": горить "Нова пошта" та багатоповерхівка, зникло тепло (відео)

У ніч на 31 грудня російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Одесі, через що у місті пошкоджені житлові будинки та горить термінал "Нвоої пошти".

У деяких районах міста відустнє світло, вода та тепло, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Черговий доказ того, що Росія воює із мирним населенням. Через ворожу атаку у частині міста відсутнє електро- водо- та теплопостачання", — написав Лисак.

Він підкреслив, що атака росіян на місто триває та пообіцяв надати додаткову інформація згодом.

Водночас у мережі спочатку з'явились кадри покшодженого будинку, в який влетів "Шахед", але не здетонував.

Дрон влетів у житловий будинок в Одесі Фото: Соцмережі

Пізніше місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому видно пожежу, що спалахнула у терміналі "Нової пошти" після атаки дронів.

Відео дня

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підттвердив, що росіяни уразили деякі цілі в регіоні.

"Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації", — зазначив Кіпер.

Проте згодом місцеві видання повідомили про пожежу в іншій багатоповерхівці міста, куди також влучив ворожий БПЛА.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа спалахнула одразу на кількох поверхах житлової будівлі.

На момент пубілкації матеріалу інформації про постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, вранці 30 грудня росіяни атакували порт на Одещині, внаслідок чого було зруйноване цивільне судно.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ готують масований ракетний удар у новорічну ніч.