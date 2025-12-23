"Нет ни габионов, ни мешков с песком — ничего": эксперт рассказал о защите энергообъектов

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что сейчас самая тяжелая ситуация в Одесской области и в приграничных регионах. Но подчеркнул, что ситуация тяжелая еще и потому, что большинство энергообъектов не защищено от атак россиян.

Журналист "Суспільного" спросил об укрытиях энергообъектов о которых идет речь, начиная с 2023. Ведь часто в правительстве говорят о построении трех уровней защиты этих объектов. По словам Александра Харченко, зима 2024-2025 годов оказалась не такой тяжелой, как ожидалось и это всех немного расслабило, но сейчас Россия усилила атаки, пытаясь полностью разрушить энергосистему Украины. А далеко не все энергообъекты имеют защиту.

Последние месяцы Россия усилила атаки на украинскую энергетику. Целями россиян стали почти все объекты генерации, кроме АЭС. Но и последние иногда вынуждены уменьшать свои мощности из-за атак россиян на подстанции.

Россияне изменили тактику и теперь атакуют меньшие трансформаторы, в основном на прифронтовых территориях и Одесской области, куда россияне могут легче достать своими ударными дронами и ракетами.

А Украина, в основном, не защитила низменные подстанции даже простейшими укрытиями — габионами или мешками с песком. И чтобы это исправить в октябре правительство создало штаб по защите энергетики, который должен исправить эту ситуацию.

Александр Харченко рассказал, что некоторые энергообъекты вообще не имеют защиты

"В результате до октября месяца из 115 объектов критических к закрытию вторым уровнем защиты закрыли 74. На тот момент, когда мы с вами разговариваем, я так понимаю, уже под 80 е закрытых объектов или таких, что там прям финальная стадия запуска и оборудование уже в укрытии. Процесс идет, он завершится для этих 115 трансформаторов летом 2026 года", — пояснил Харченко.

И даже если бывают повреждения трансформаторов, то они легко устраняются, но он напомнил, что каждая подстанция, это не только трансформатор, но и другие устройства на большой территории.

"Надо понять, что такая защита строилась только на высоковольтных подстанциях. Распределительные подстанции никакой защиты не имели. Третий бросили, когда начали там котлованы, поняли, что это огромные деньги, успокоились и бросили. На абсолютном большинстве подстанций областных распределительных компаний нет ничего: ни габионов, ни мешков с песком, ничего нет. Их, еще раз повторюсь, 3500 по стране там плюс-минус, их огромное количество", — пояснил Харченко.

Он привел пример Одессы, где ситуация с электроснабжением сейчас критическая: российский дрон не попал в трансформаторы, он упал в 30-40 метрах, но энергообъект повредили обломки от дрона и он сгорел.

"Дрон упал, ну, реально в 30 метрах. Стоял бы там габион, или стояли бы там нормально мешки с песком... Поэтому хотя бы простые элементы защиты надо делать, массово и как можно скорее", — дал совет Харченко.

Также он отметил, что пока россияне не били по АЭС, но это ничего не значит: "Не били и не будут — это два разных статуса. Вот по распределительным сетям не били, а теперь бьют".

"Второго уровня защита основных элементов на атомных станциях должна стоять. К сожалению, никакой информации, есть он или его нет, у меня нет", — отметил Харченко.

Напомним, в результате массированной атаки дронов и ракет ВС РФ по Украине 23 декабря в регионах серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Утром почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также Фокус писал о ситуации в энергоснабжении по регионам Украины. Ведь сейчас по всей стране действуют аварийные отключения.