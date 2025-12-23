В отдельных городах света не будет до следующего дня: какая ситуация с энергетикой в Украине

Российские оккупационные войска в ночь на 23 декабря осуществили массированную ракетно-пушечную атаку. Под ударом была энергетика.

В 7:37 "Укрэнерго" сообщило о применении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов Украины. Фокус собрал последнюю информацию по отключениям в разных регионах.

И. о. министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что утром почти полностью были обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Кроме того, отключения вызванные обстрелами были зафиксированы в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Сложная ситуация остается в Одесской области — там энергетики ликвидируют последствия нескольких массированных ракетно-дронных ударов. В регионе значительное количество потребителей остается без света.

Відео дня

"Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе", — подчеркнул Некрасов.

Черниговская область

С 7 утра в регионе, как и по всей Украине, действуют аварийные отключения. В "Черниговоблэнерго" сообщили о сложной ситуации с электроэнергией в городе Славутич. Там свет будет отсутствовать с 8:00 до 00:00 24 декабря для проведения регламентных работ. Однако в компании пообещали информировать о возможных изменениях.

Житомирская область

В регионе были применены аварийные отключения. По состоянию на 10:00 утра, по информации сайта "Житомироблэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать максимально для трех очередей:

с 07:00 до 20:00 часов — электричество будут выключать для 3 очередей;

с 20:00 до 22:00 часов — электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 22:00 до 24:00 часов — электричество будут выключать для 2 очередей.

Ровенская область

В Ровенской области несмотря на удары по энергетике, по состоянию на 12:00 электроснабжение было полностью восстановлено. При этом по состоянию на 11:00 без света оставались 150 тысяч абонентов, а в 10:00 — 300 тысяч абонентов.

В то же время в ОВА сообщили о необходимости применить отключение для отключения двух очередей — 1 и 2. Для потребителей этой очереди свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00. Для других очередей председатель Ровенской ОВА Александр Коваль пообещал предоставить график позже.

Тернопольская область

Сложная ситуация с электроэнергией в Тернопольской области. По состоянию на 13:00 в регионе восстановили электроснабжение для 64 тысяч потребителей.

В самом Тернополе 23 декабря не будут ходить троллейбусы — вместо них на маршруты выпустили большее количество единиц автобусов.

Также в городе отсутствовало водоснабжение, однако в 10:20 "Тернопольводоканал" смог заработать от генераторов.

Также в ОВА сообщили, что должны восстановить подачу электроэнергии к объектам критической инфраструктуры примерно до 15-16:00. По состоянию на 11:00 от электроснабжения было отключено 280 тыс. абонентов.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области действуют аварийные отключения. По состоянию на 13:00 удалось восстановить распределение электрической энергии еще для 198 000 семей Хмельницкой области. Также запитываются объекты критической инфраструктуры.

Львовская область

Во Львове было зафиксировано падение напряжения в контактной сети. Некоторые тяговые подстанции были выключены аварийно, из-за чего остановилось движение некоторых маршрутов электротранспорта.

Примерно 20% троллейбусов и трамваев временно не будут курсировать, сообщили в горсовете.

В то же время"Львовоблэнерго" опубликовало графики, на которых видно, что электроэнергию отключают для потребителей двух групп одновременно.

Сумская область

Около 11:00 в населенном пункте Белополье Сумской области прогремел взрыв. После этого там зафиксировали перебои с электроснабжением. Об этом сообщило "Общественное Сумы".

Запорожская область

В Запорожской области был обесточен металлургический комбинат "Запорожсталь", сообщила пресс-служба предприятия в комментарии "Суспільному Запоріжжя". Работники комбината вовремя осуществили переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов. Аварии удалось избежать, погибших и раненых среди персонала нет.

Напомним, утром 23 декабря враг массированно атаковал Украину ракетами и "Шахедами". Целью противника была энергетика.

Для атаки россияне применили более 600 дронов, различные виды крылатых ракет, а также аэробаллистические "Кинжалы".