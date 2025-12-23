В окремих містах світла не буде до наступного дня: яка ситуація з енергетикою в Україні

Російські окупаційні війська в ніч на 23 грудня здійснили масовану ракетно-дронову атаку. Під ударом була енергетика.

О 7:37 "Укренерго" повідомило про застосування аварійних відключень електроенергії в більшості регіонів України. Фокус зібрав останню інформацію щодо відключень в різних регіонах.

В. о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що зранку майже повністю були знеструмлені споживачі в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Крім того, відключення спричинені обстрілами були зафіксовані у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Складна ситуація залишається на Одещині — там енергетики ліквідовують наслідки кількох масованих ракетно-дронових ударів. У регіоні значна кількість споживачів залишається без світла.

"Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі", — наголосив Некрасов.

Чернігівська область

З 7 ранку у регіоні, як і по всій Україні, діють аварійні відключення. У "Чернігівобленерго" повідомили про складну ситуацію з електроенергією в місті Славутич. Там світло буде відсутнє з 8:00 до 00:00 24 грудня задля проведення регламентних робіт. Однак в компанії пообіцяли інформувати про можливі зміни.

Житомирська область

У регіоні були застосовані аварійні відключення. Станом на 10:00 ранку, за інформацією сайту "Житомиробленерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме максимально для трьох черг:

з 07:00 до 20:00 години — електрику вимикатимуть для 3 черг;

з 20:00 до 22:00 години — електрику вимикатимуть для 2,5 черг;

з 22:00 до 24:00 години — електрику вимикатимуть для 2 черг.

Рівненська область

У Рівненській області попри удари по енергетиці, станом на 12:00 електропостачання було повністю відновлено. При цьому станом на 11:00 без світла залишалися 150 тисяч абонентів, а о 10:00 — 300 тисяч абонентів.

Водночас в ОВА повідомили про необхідність застосувати відключення для відключення двох черг — 1 і 2. Для споживачів цієї черги світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00. Для інших черг голова Рівненської ОВА Олександр Коваль пообіцяв надати графік пізніше.

Тернопільська область

Складна ситуація з електроенергією в Тернопільській області. Станом на 13:00 в регіоні відновили електропостачання для 64 тисяч споживачів.

У самому Тернополі 23 грудня не ходитимуть тролейбуси — замість них на маршрути випустили більшу кількість одиниць автобусів.

Також у місті було відсутнє водопостачання, однак о 10:20 "Тернопільводоканал" зміг заживитися від генераторів.

Також в ОВА повідомили, що мають відновити подачу електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури приблизно до 15-16:00. Станом на 11:00 від електропостачання було відключено 280 тис. абонентів.

Хмельницька область

У Хмельницькій області діють аварійні відключення. Станом на 13:00 вдалося відновити розподіл електричної енергії ще для 198 000 родин Хмельницької області. Також заживлюються об’єкти критичної інфраструктури.

Львівська область

У Львові було зафіксовано падіння напруги в контактній мережі. Деякі тягові підстанції були вимкнуті аварійно, через що зупинився рух деяких маршрутів електротранспорту.

Приблизно 20% тролейбусів і трамваїв тимчасово не курсуватимуть, повідомили в міськраді.

Водночас "Львівобленерго" опублікувало графіки, на яких видно, що електроенергію вимикають для споживачів двох груп одночасно.

Сумська область

Близько 11:00 у населеному пункті Білопілля на Сумщині пролунав вибух. Після цього там зафіксували перебої з електропостачанням. Про це повідомило "Суспільне Суми".

Запорізька область

У Запорізькій області було знеструмлено металургійний комбінат "Запоріжсталь", повідомила пресслужба підприємства в коментарі "Суспільному Запоріжжя". Працівники комбінату вчасно здійснили перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів. Аварії вдалось уникнути, загиблих та поранених серед персоналу немає.

Нагадаємо, вранці 23 грудня ворог масовано атакував Україну ракетами та "Шахедами". Ціллю противника була енергетика.

Для атаки росіяни застосували понад 600 дронів, різні види крилатих ракет, а також аеробалістчні "Кинджали".