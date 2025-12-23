"Немає ні габіонів, ні мішків з піском — нічого": експерт розповів про захист енергооб'єктів

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що нині найважча ситуація на Одещині та в прикордонних регіонах. Але наголосив, що ситуація важка ще й через те, що більшість енергооб'єктів не захищена від атак росіян.

Журналіст "Суспільного" запитав щодо укриттів енергооб'єктів про які йде мова, починаючи з 2023. Адже часто в уряді кажуть про побудову трьох рівнів захисту цих об'єктів. За словами Олександра Харченко, зима 2024-2025 років виявилась не такою важкою, як очікувалось і це всіх трохи розслабило, але нині Росія посилила атаки, намагаючись вщент зруйнувати енергосистему України. А далеко не всі енергооб'єкти мають захист.

Останні місяці Росія посилила атаки на українську енергетику. Цілями росіян стали майже всі обʼєкти генерації, окрім АЕС. Але й останні подекуди вимушені зменшувати свої потужності, через атаки росіян на підстанції.

Росіяни змінили тактику і тепер атакують менші трансформатори, здебільшого на прифронтових територіях та Одещині, куди росіяни можуть легше дістати своїми ударними дронами та ракетами.

А Україна, переважно, не захистила низинні підстанції навіть найпростішими укриттями — габіонами чи мішками із піском. І щоб це виправити у жовтні уряд створив штаб із захисту енергетики, який має виправити цю ситуацію.

Олександр Харченко розповів, що деякі енергооб'єкти взагалі не мають захисту

"В результаті до жовтня місяця з 115 об'єктів критичних до закриття другим рівнем захисту закрили 74. На той момент, коли ми з вами розмовляємо, я так розумію, вже під 80 е закритих об'єктів або таких, що там прям фінальна стадія запуска і обладнання вже в укритті. Процес іде, він завершиться для цих 115 трансформаторів влітку 2026 року", - пояснив Харченко.

І навіть якщо бувають пошкодження трансформаторів, то вони легко усуваються, але він нагадав, що кожна підстанція, це не тільки трансформатор, а й інші пристрої на великій території.

"Треба зрозуміти, що такий захист будувався тільки на високовольтних підстанціях. Розподільчі підстанції ніякого захисту не мали. Третій кинули, коли розпочали там котловани, зрозуміли, що це величезні гроші, заспокоїлись і кинули. На абсолютній більшості підстанцій обласних розподільчих компаній нема нічого: ні габіонів, ні мішків з піском, нічого немає. Їх, ще раз повторюся, 3500 по країні там плюс-мінус, їх величезна кількість", - пояснив Харченко.

Він навів приклад Одеси, де ситуація із електропостачанням наразі критична: російський дрон не попав у трансформатори, він упав в 30-40 метрах, але енергооб'єкт пошкодили уламки від дрона і він згорів. .

"Дрон упав, ну, реально в 30 метрах. Стояв би там габіон, чи стояли б там нормально мішки з піском… Тому хоча б простіші елементи захисту треба робити, масово і якомога швидше", - дав пораду Харченко.

Також він зауважив, що поки росіяни не били по АЕС, але це нічого не значить: "Не били і не будуть - це два різні статуси. От по розподільчих мережах не били, а тепер б'ють".

"Другого рівня захист основних елементів на атомних станціях має стояти. На жаль, жодної інформації, чи є він, чи його нема, в мене немає", - зауважив Харченко.

Нагадаємо, унаслідок масованої атаки дронів і ракет ЗС РФ по Україні 23 грудня в регіонах серйозно пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Зранку майже повністю без електропостачання залишилися споживачі в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також Фокус писав про ситуацію в енергопостачанні по регіонах України. Адже зараз по всій країні діють аварійні відключення.