Чужой военторг. Почему Украина покупает турецкие "Байрактары" вместо создания своих беспилотников

При всем уважении к позиции Турции по Крыму, к достижениям турецких строителей и турецкого оборонпрома, подписанные соглашения поставят, в частности, крест на проектах создания собственных беспилотных ударных систем, и похоронят зарождающуюся отечественную беспилотную отрасль. На нее просто не останется денег.

Что там останется от наших строителей дорог, судостроителей и производителей бронетехники — не берусь судить, не знаю. Знаю только наверняка, что у Турции в Украине свои интересы, далеко не всегда совпадающие с национальными украинскими.

А мы, только-только почти вырвавшись из цепких лап одной империи, добровольно ложимся под другую, вместо того, чтобы выбрать путь построения независимого национального (от понятия "нация") государства.

Наше Минобороны, воодушевленное, видимо, красивыми видосами применения БПЛА в условиях отсутствия ПВО в Нагорном Карабахе, сообщает о желании купить аж 48 "Байракторов". Цена вопроса — 350 млн долларов. Как минимум. При том, что ни государственному "Антонову", ни частным украинским компаниям не дали даже одного миллиона на разработку ударных БПЛА.

Не дали ничего и украинским разработчикам современных систем ПВО, и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дали только КБ "Луч" — разработчику противотанковых комплексов, "Ольхи" и "Нептуна". Дали, потому что контора Коростылева (главный конструктор) — любимая игрушка Александра Турчинова. Им повезло. Украине повезло.

А беспилотчикам не повезло. Некому заступиться. Нет высокого покровителя. Более того, именно Турчинов благословил сделку с Турцией по приобретению "Байракторов". Выборы, политика сказали свое веское слово. Но это не помогло Петру Алексеевичу.

Теперь Турчинов — глава штаба Порошенко. И снова "Байрактары". Потому что политика… Представляете, если бы Украина в 2014 году, вместо поддержки отечественного призводителя противотанковых комплексов, закупила бы устаревшиея ПТРК "Тоу", "Милан", схожие по характеристикам с нашей "Стугной"?

Сегодня на месте КБ "Луч" уже построили бы какой-то там очередной ЖК… Зато кто-то, может быть, выиграл бы выборы…

Юрий Бутусов как-то писал о том, как в Швейцарии коллегиально, всем обществом принимают решения о стратегии оборонной политике, о закупке конкретных систем вооружения. Интересный опыт, хоть и спорный.

Но почему бы не попробовать в Украине?.. Спросите у граждан нашей страны, согласны ли они работать на благополучие турецких конструкторов и рабочих, или они хотят, чтобы Украина сама была мощной, индустриальной державой?

За 350 млн долларов украинские разработчики горы свернут. И заткнут за пояс турецких.

Первоисточник: телеграм-канал автора.