В Украине планируют снизить потребление газа до уровня собственной добычи, — Минэнерго

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина также планирует увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, чтобы помочь заменить российский газ.

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В Украине планируют отказаться от импорта газа и уменьшить его потребление до уровня собственной добычи. Кроме того, страна будет продолжать переходить на безуглеродную энергию. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Facebook.

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Глава ведомства Герман Галущенко встретился с исполняющим обязанности временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом. Они обсудили текущую ситуацию в энергетическом секторе Украины, планы возобновления энергетической инфраструктуры и будущее развитие украинской энергетики.

Кроме того, глава Минэнерго заявил, что Украина имеет потенциал для экспорта электроэнергии в страны Европейского союза и планирует увеличить поставки электроэнергии. Таким образом это поможет странам ЕС заменить российский газ.

"В настоящее время мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", — заявил Галущенко.

Чиновник заявил, что Украина будет уменьшать потребление газа до количества собственной добычи, а также продолжит переход на безуглеродную энергию. Этому будет способствовать привлечение USAID к работе по подготовке новых проектов развития энергетического сектора после окончания войны в Украине.

Герман Галущенко также заявил о необходимости обеспечить ядерную безопасность и деоккупировать крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, которая сейчас захвачена российскими войсками.

"Во время встречи стороны обсудили, в том числе, вопросы санкций против России в нефтегазовой сфере", — сказано в заявлении Минэнерго.

Напомним, 23 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что страны ЕС по-прежнему платят России миллиард в день за нефть и газ. Он также раскритиковал блок за неэффективность санкций.

Ранее, 15 мая СМИ сообщали, что в ЕС придумали, как платить России за газ рублями. По информации журналистов, Власти ЕС могут разрешить импортерам газа открывать счета в российском "Газпромбанке" в евро и долларах, но об открытии рублевого счета прямо не говорят. Такую идею поддержали в Италии, Германии и Франции.