Дом без газа: почему в Украине зимой могут быть перебои с поставками газа

Основные риски нового отопительного сезона – повреждение инфраструктуры ракетными ударами и возможная остановка транзита российского газа через украинскую ГТС.

В подземных газовых хранилищах Украины уже около 12,5 млрд. кубометров природного газа, и эксперты говорят, что закачка продолжается. И хотя премьер-министр поставил задачу закачать 19 млрд. кубов, скорее всего, к середине октября в хранилищах будет существенно меньший объем. Это усложнит задачу успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 года. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне".

"До середины октября в ПГХ будет 13,5-14 млрд. куб, если ничего непредсказуемого не случится. Еще нужно 1-1,5 млрд закачать, чтоб снизить риски. Ключевой риск – Россия прекратит транзит, придется менять режим, и понадобится больше газа для поддержания давления в системе", — прокомментировал Фокусу ситуацию с газом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, отметил: ключевым риском, который может вылиться острым дефицитом газа для населения, является возможная остановка поставок российского газа через украинскую ГТС.

"Если прекращается транзит российского газа, а у нас в ПГХ будет 15 млрд. кубометров, то не хватит этого объема, с горем пополам хватит 19 млрд. кубометров. Могут даже пробовать делать веерные отключения газа, это сложно, но попробовать можно – отключать газ на какой-то период. Дефицит газа уже есть", — говорит Юрий Корольчук.

По его словам, сейчас Украина продолжает добывать собственный газ в объеме около 40 млн. кубометров в сутки. И пока есть собственная добыча, то риски минимальны. Но если в Харьковской области, где находятся месторождения и активно продолжается добыча, усилятся ракетные и артиллерийские обстрелы, то ситуация ухудшится, а добыча газа может быть приостановлена.

Дефицит газа мог бы быть исправлен через импортные контракты, однако эксперты уверены, что пока в больших объемах импорта нет необходимости.

"Есть частные украинские добытчики, экспорт газа запрещен, и постоянно идет закачка в хранилища, высока вероятность, что газ будет закуплен у наших частных компаний, а цена будет ниже, чем в Европе, где ожидаемо будет дефицит газа", — объясняет эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его мнению, в новом отопительном сезоне могут быть специальные программы экономии газа. "Будут программы экономии газа по типу "Прикрути", как в 2017 году. В ЕС тоже идут по пути снижения потребления, и Украине также стоит идти по пути сокращения", — отметил Прокип.

Ранее Фокус писал, что на фоне заявления российского "Газпрома" об остановке работы "Северного потока-1" из-за ремонта спотовая цена газа в Европе впервые с марта 2022 года превысила отметку в $2800 за тысячу кубометров.

Напомним, по мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, для прохождения отопительного сезона Украине понадобится не менее 15-19 млрд кубометров природного газа.