По мнению экспертов, взрывы на "Северных потоках" и Крымском мосту являются зловещими признаками эскалации, поскольку ответственные за эти акции стороны игнорируют военную этику и правила ведения военных действий.

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После взрывов на Крымском мосту и на газопроводах "Северный поток" мир может столкнуться с новой волной международного терроризма, когда диверсии на ключевых объектах гражданской инфраструктуры станет нормой. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Обозреватели отмечают, что инцидент на Крымском мосту стал еще одним символическим моментом в войне между Россией и Украиной, поскольку накалит и без того напряженную ситуацию. По мнению эксперта из Центра российских исследований Восточно-китайского университета Цуй Хэна, если подтвердится, что взрыв был преднамеренной атакой, то это будет проверкой для России, сможет ли она защитить свои "красные линии".

"Для некоторых людей у России нет другого выбора, кроме как принять сильные контрмеры, чтобы показать внешнему миру, что у нее есть решимость провести и защитить свою "красную линию", — считает эксперт.

По его словам, взрывы на "Северных потоках" и Керченском мосту являются зловещими признаками нарастающей эскалации в конфликте, где нарушаются всякие правила и этика ведения военных действий.

"В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигает предела. С более широкой точки зрения, как только саботаж базовой инфраструктуры станет нормой во время этого конфликта, весь мир столкнется с растущими рисками безопасности", — сказал Цуй.

Ранее сообщалось, что после взрыва на Керченском мосту в Украине повысилась угроза ракетных ударов или применения дронов-камикадзе в южных регионах страны. Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские военные могут усилить атаки по всей территории Украины, чтобы отвлечь внимание населения от Крымского моста.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал происшествие на Крымском мосту и сказал, что 8 октября в Крыму облачно и тепло. В очередной раз президент призвал российских военных сдаваться в плен, гарантируя им сохранение жизни и безопасность.