Могут мстить за Крымский мост: в ОК "Юг" предупреждают об опасности ударов РФ по югу Украины

В России могут попытаться отвлечь встревоженное население от взрывов на Керченском мосту ударами по украинской территории.

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После взрыва на Крымском мосту в Украине повысилась угроза ракетных ударов или применения дронов-камикадзе в южных регионах страны. Об этом сообщают в Оперативном командовании "Юг".

Из-за проблем с логистикой на юге Украины, командование ВС РФ может усилить атаки по всей территории нашей страны, но в особенности на юге. Существует повышенная угроза ракетных ударов и применения иранских дронов-камикадзе. На такой шаг в РФ могут пойти для отвлечения внимания населения от Крымского моста.

В акватории Черного моря действует 14 российских кораблей, которые "прячутся" за Крымским полуостровом. Среди них есть два корабля и две подлодки, которые имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр". Залп составляет 24 ракеты. Помимо этого на дежурстве находится один большой десантный корабль и один десантный.

В командовании призывают граждан Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и передерживаться правил безопасности. Также нельзя приближаться к подозрительным и опасным предметам. Этим должны заниматься специалисты.

Напомним, по данным украинской разведки, в Москве начались множественные аресты военных, а центр города был перекрыт.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что после подрыва Крымского моста у оккупантов разрушается логистика.