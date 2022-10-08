Можуть мстити за Кримський міст: в ОК "Південь" попереджають про небезпеку ударів РФ по півдню України

У Росії можуть спробувати відвернути стривожене населення від вибухів на Керченському мосту ударами по українській території.

Related video

Після вибуху на Кримському мосту в Україні підвищилася загроза ракетних ударів або застосування дронів-камікадзе у південних регіонах країни. Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

Через проблеми з логістикою на півдні України командування ЗС РФ може посилити атаки по всій території нашої країни, але особливо на півдні. Існує підвищена загроза ракетних ударів і застосування іранських дронів-камікадзе. На такий крок в РФ можуть піти для відвернення уваги населення від Кримського мосту.

В акваторії Чорного моря діє 14 російських кораблів, які "ховаються" за Кримським півостровом. Серед них є два кораблі та два підводні човни, які мають на озброєнні крилаті ракети "Калібр". Залп складає 24 ракети. Крім цього, на чергуванні знаходиться один великий десантний корабель та один десантний.

У командуванні закликають громадян України не нехтувати сигналами повітряної тривоги та притримуватися правил безпеки. Також не можна наближатися до підозрілих і небезпечних предметів. Цим мають займатися фахівці.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Москві почалися численні арешти військових, а центр міста було перекрито.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що після підриву Кримського мосту в окупантів руйнується логістика.