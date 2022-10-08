У Москві почалися арешти військових, центр міста перекрито, – українська розвідка

За даними ГУР, у столиці країни-агресора проводяться силові заходи, спрямовані проти російських військових. "Відомо про численні арешти, затримання і блокування військових", — повідомляє українська розвідка.

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У другій половині дня 8 жовтня у Москві почалися арешти російських військових. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Як уточнюють українські розвідники, у столиці Російської Федерації розпочався комплекс заходів, спрямованих проти військових.

З цією метою у центральній частині міста частково перекрили автомобільний рух.

До столиці увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, яка вважається "елітою" Росгвардії, розповідають у ГУР. Вони просуваються до центру Москви у супроводі підрозділів поліції.

"Відомо про численні арешти, затримання і блокування військових", — наголошує українська розвідка.

Усі військові підрозділи по периметру столиці РФ приведені в підвищену бойову готовність.

Російські ЗМІ інформацію про арешти військових у Москві поки що не розповсюджували.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною вибуху на Кримському мосту може бути внутрішній конфлікт Міністерства оборони Росії та ФСБ. За його словами, такий серйозний промах тепер дозволить військовому відомству країни-агресора звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні України.

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