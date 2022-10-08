В Москве начались аресты военных, центр города перекрыт, – украинская разведка

По данным ГУР, в столице страны-агрессора проводятся силовые мероприятия, направленные против российских военных. "Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", — сообщает украинская разведка.

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Во второй половине дня 8 октября в Москве начались аресты российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как уточняют украинские разведчики, в столице Российской Федерации начался комплекс мер, направленных против военных.

С этой целью в центральной части города частично перекрыли автомобильное движение.

В столицу вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, которая считается "элитой" Росгвардии, рассказывают в ГУР. Они продвигаются в центр Москвы в сопровождении подразделений полиции.

"Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных", –– подчеркивает украинская разведка.

Все военные подразделения по периметру столицы РФ приведены в повышенную боевую готовность.

Российские СМИ информацию об арестах военных в Москве пока не распространяли.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной взрыва на Крымском мосту может быть внутренний конфликт Министерства обороны России и ФСБ. По его словам, такой серьезный промах теперь позволит военному ведомству страны-агрессора обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге Украины.

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