Вибух Кримського мосту відкриє "скриньку Пандори" для міжнародного тероризму, — ЗМІ

На думку експертів, вибухи на "Північних потоках" та Кримському мосту є зловісними ознаками ескалації, оскільки відповідальні за ці акції сторони ігнорують військову етику та правила ведення воєнних дій.

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Після вибухів на Кримському мосту та на газопроводах "Північний потік" світ може зіткнутися з новою хвилею міжнародного тероризму, коли диверсії на ключових об'єктах громадянської інфраструктури стануть нормою. Про це пише китайське видання Global Times.

Оглядачі зазначають, що інцидент на Кримському мосту став ще одним символічним моментом у війні між Росією та Україною, оскільки розпалить і так напружену ситуацію. На думку експерта з Центру російських досліджень Східно-китайського університету Цуй Хена, якщо підтвердиться, що вибух був навмисною атакою, це буде перевіркою для Росії, чи зможе вона захистити свої "червоні лінії".

"Для деяких людей Росія не має іншого вибору, окрім як вжити сильних контрзаходів, щоб показати зовнішньому світу, що має рішучість провести і захистити свою "червону лінію", — вважає експерт.

За його словами, вибухи на "Північних потоках" та Керченському мосту є зловісними ознаками наростаючої ескалації у конфлікті, де порушуються будь-які правила та етика ведення воєнних дій.

"У короткостроковій перспективі конфлікт загострюватиметься, а ворожість між обома країнами досягає межі. З ширшої точки зору, як тільки саботаж базової інфраструктури стане нормою під час цього конфлікту, весь світ зіткнеться з ростом ризиків безпеки", — сказав Цуй.

Раніше повідомлялося, що після вибуху на Керченському мосту в Україні підвищилася загроза ракетних ударів чи застосування дронів-камікадзе у південних регіонах країни. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що російські військові можуть посилити атаки на всій території України, щоб відвернути увагу населення від Кримського мосту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пригоду на Кримському мості та сказав, що 8 жовтня у Криму хмарно та тепло. Вкотре президент закликав російських військових здаватися в полон, гарантуючи їм збереження життя та безпеку.