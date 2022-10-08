"Було похмуро, але тепло": Зеленський відреагував на підрив Кримського мосту (відео)

За словами українського президента, на Україну чекає тепле майбутнє — без окупантів, зокрема й у Криму.

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Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні відреагував на вибух Кримського мосту.

За словами лідера держави, сьогодні, 8 жовтня, на території України був дуже теплий день, але в Криму було хмарно, хоча й тепло.

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і переважно сонячний день, на значній території приблизно 20 градусів тепла. На жаль, у Криму було хмарно — але тепло", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що на Україну чекає тепле майбутнє — без окупантів, зокрема й у Криму. Вкотре президент закликав російських військових здаватися в полон. Україна гарантує їм збереження життів і безпеку.

[ + – ] Звернення Володимира Зеленського до співвітчизників

Прокоментував вибух на Кримському мості й радник ОП Олексій Арестович. За його словами, вантажообіг по мосту став удвічі меншим, що вже добре. Тепер окупантам потрібно буде кілька тижнів ремонтувати прольоти, що обрушилися.

"Прямо на місце доставили півтори-дві тонни вибухівки. І що, знищили?" — запитує Арестович.

При цьому радник ОП порівняв Кримський міст з Антонівським у Херсоні. Останній виявився набагато міцнішим, що може говорити про те, що в РФ крали гроші на будівництві шляхопроводу.

Нагадаємо, в ОК "Південь" попередили про небезпеку ударів РФ по півдні України, щоб помститися за вибух на Кримському мосту. ЗМІ пишуть, що за підривом Кримського мосту стоять українські спецслужби.

Вибух на Кримському мості пролунав уранці 8 жовтня.

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