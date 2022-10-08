"Было пасмурно, но тепло": Зеленский отреагировал на подрыв Крымского моста (видео)

По словам украинского президента, Украину ждет теплое будущее — без оккупантов, в том числе и в Крыму.

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении отреагировал на взрыв Крымского моста.

По словам лидера государства, сегодня, 8 октября, на территории Украины был в большой степени теплый день, но в Крыму было облачно, хотя и тепло.

"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и по большей степени солнечный день, на значительной территории около 20 градусов тепла. К сожалению в Крыму было облачно — но тепло", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что Украину ждет теплое будущее — без оккупантов, в том числе и в Крыму. В очередной раз президент призвал российских военных сдаваться в плен. Украина гарантирует им сохранение жизней и безопасность.

[ + – ] Обращение Владимира Зеленского к соотечественникам

Прокомментировал взрыв на Крымском мосту и советник ОП Алексей Арестович. По его словам, грузооборот по мосту стал раза в два меньше, что уже хорошо. Теперь оккупантам нужно будет несколько недель ремонтировать обрушившиеся пролеты.

"Прямо на место доставили полторы-две тонны взрывчатки. И что, уничтожили?" — задается вопросом Арестович.

При этом советник ОП сравнил Крымский мост с Антоновским в Херсоне. Последний оказался гораздо более прочным, что может говорить о том, что в РФ воровали деньги на строительстве путепровода.

Напомним, в ОК "Юг" предупредили об опасности ударов РФ по югу Украины в отмеску за взрыв на Крымском мосту. СМИ пишут, что за подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы.

Взрыв на Крымском мосту прозвучал утром 8 октября.

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