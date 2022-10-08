"Было пасмурно, но тепло": Зеленский отреагировал на подрыв Крымского моста (видео)
По словам украинского президента, Украину ждет теплое будущее — без оккупантов, в том числе и в Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении отреагировал на взрыв Крымского моста.
По словам лидера государства, сегодня, 8 октября, на территории Украины был в большой степени теплый день, но в Крыму было облачно, хотя и тепло.
"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и по большей степени солнечный день, на значительной территории около 20 градусов тепла. К сожалению в Крыму было облачно — но тепло", — сообщил Зеленский.
Президент добавил, что Украину ждет теплое будущее — без оккупантов, в том числе и в Крыму. В очередной раз президент призвал российских военных сдаваться в плен. Украина гарантирует им сохранение жизней и безопасность.
Прокомментировал взрыв на Крымском мосту и советник ОП Алексей Арестович. По его словам, грузооборот по мосту стал раза в два меньше, что уже хорошо. Теперь оккупантам нужно будет несколько недель ремонтировать обрушившиеся пролеты.
"Прямо на место доставили полторы-две тонны взрывчатки. И что, уничтожили?" — задается вопросом Арестович.
При этом советник ОП сравнил Крымский мост с Антоновским в Херсоне. Последний оказался гораздо более прочным, что может говорить о том, что в РФ воровали деньги на строительстве путепровода.
Напомним, в ОК "Юг" предупредили об опасности ударов РФ по югу Украины в отмеску за взрыв на Крымском мосту. СМИ пишут, что за подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы.
Взрыв на Крымском мосту прозвучал утром 8 октября.Важно