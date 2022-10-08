За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, — Washington Post

Если взрыв действительно организовали спецслужбы, то удар по мосту станет самым ошеломляющим событием за все месяцы войны.

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Взрыв на Крымском мосту был организован украинскими спецслужбами. Об этом сообщает The Washington Post.

8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Как отмечают в издании, повреждения моста с автомобильным и железнодорожным путями является серьезным ударом для России в ее военных целях по захвату Украины. Взрыв моста нарушает важнейший путь снабжения российских войск.

Один из представителей украинского правительства заявил изданию, что за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Такую же информацию опубликовали ряд украинских СМИ, в частности "Украинская правда" и "УНИАН". Они назвали подрыв моста через Керченский пролив спецоперацией СБУ.

[ + – ] "Світає, Міст гарно палає". На вопрос, правда ли, что подрыв Крымского моста — это спецоперация СБУ, спецслужба не сказала ни "да", ни "нет"

Журналисты подчеркивают, что ранее Украина уже совершала ряд дерзких атак на российские объекты в глубоком тылу. В частности, удар по авиабазе в оккупированном Крыму, а также на военные объекты в Белгородской области. Если взрыв моста действительно окажется украинской спецоперацией, то это будет самый ошеломляющий удар со стороны Украины, которая сражается с февраля с более оснащенной и крупной российской армией.

Тем временем "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что по Крымскому мосту возобновили движение легковых автомобилей. Все машины и автобусы тщательно досматривают перед допуском на путепровод. Для водителей переправы готовят паромную переправу.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что с подрывом Крымского моста логистика для российских войск становится сложнее. В СБУ заявили, что о причастности к подрыву Крымского моста они расскажут уже после победы. На данный момент спецслужба отказывается комментировать происшествие.

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