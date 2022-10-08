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Военный Фокус Крымский мост взорван: что известно

Россияне не могут понять, как грузовик со взрывчаткой заехал на Крымский мост

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Инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 не среагировали на подозрительный груз.

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Телеграм-канал "RT на русском" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ передает, что представители российских спецслужб сейчас пытаются выяснить, каким образом грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост.

По словам источника, "возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования".

Источник RT уточняет, что на въезде на Крымский мост стоят стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, за которые отвечает управление ведомственной охраны Минтранса России. Они должны просвечивать все транспортные средства, и если груз покажется подозрительным, автомобили должны останавливать.

Досмотровые комплексы СТ-6035, как заявляется, могут выявлять наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта. Инспекционно-досмотровые приборы показывают плотность металла, его инфракрасный спектр и иные параметры.

Напомним, ранее Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что взрыв на мосту — это диверсия. В результате подрыва грузовика частично обрушилось дорожное полотно и загорелись 7 цистерн с топливом в грузовом поезде, который двигался по мосту.