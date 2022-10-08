Росіяни не можуть зрозуміти, як вантажівка з вибухівкою заїхала на Кримський міст

Інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035 не зреагували на підозрілий вантаж.

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Телеграм-канал "RT російською" з посиланням на джерела в силових структурах РФ передає, що представники російських спецслужб зараз намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст.

За словами джерела, "виникають питання до чергової зміни, яка пропустила вантажівку, та до роботи обладнання".

Джерело RT уточнює, що на в'їзді на Кримський міст стоять стаціонарні інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035, за які відповідає управління відомчої охорони Мінтрансу Росії. Вони повинні просвічувати всі транспортні засоби, і якщо вантаж здасться підозрілим, автомобілі повинні зупиняти.

Доглядові комплекси СТ-6035, як заявляється, можуть фіксувати наркотики, вибухівку та хімічні речовини навіть через 60 діб після останнього контакту. Інспекційно-доглядові прилади показують густину металу, його інфрачервоний спектр та інші параметри.

Нагадаємо, раніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що вибух на мосту — це диверсія. Унаслідок підриву вантажівки частково обрушилося дорожнє полотно та спалахнули 7 цистерн із паливом у вантажному потязі, що рухався мостом.