"Расскажем после победы": СБУ ответила на вопрос о причастности к подрыву Крымского моста

Силовики в своих соцсетях перефразировали Тараса Шевченко, заявив, что "соловейко у Криму СБУ зустрічає". СМИ в свою очередь сообщали о причастности спецслужбы ко взрыву.

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Служба безопасности Украины воздерживается от комментариев касательно причастности своих сотрудников к совершению подрыва Крымского моста, который произошел в субботу, 8 октября. Все соответствующие заявления будут озвучены только после окончательной победы Украины в полномасштабной войне против РФ.Об этом в комментарии "Радио свобода" сообщил официальный представитель ведомства Артем Дехтяренко.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", — сказал спикер СБУ.

Тем временем после взрыва пресс-служба Службы безопасности опубликовала в своих социальных сетях пост с фотографией поврежденного Крымского моста и перефразированным стихотворением украинского классика Тараса Шевченко "Світає, край неба палає":

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

"Сегодня — хороший повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря", — написали в СБУ.

Напомним, утром в РФ сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена. Известно, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе. Из-за инцидента движение по мосту было прекращено.

Украинские журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был организован под руководством Службы безопасности Украины.

Также мы писали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу допустил, что за взрывом на Крымском мосту могут стоять украинские спецслужбы.