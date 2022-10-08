"Розкажемо після перемоги": СБУ відповіла на запитання щодо причетності до підриву Кримського мосту

Силовики у своїх соцмережах перефразували Тараса Шевченка, заявивши, що "соловейко у Криму СБУ зустрічає". ЗМІ, зі свого боку, повідомляли про причетність спецслужби до вибуху.

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Служба безпеки України утримується від коментарів щодо причетності своїх співробітників до скоєння підриву Кримського мосту, що стався у суботу, 8 жовтня. Усі відповідні заяви будуть озвучені лише після остаточної перемоги України в повномасштабній війні проти РФ. Про це в коментарі "Радіо свобода" повідомив офіційний представник відомства Артем Дехтяренко.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ або будь-якого державного органу України в "бавовні" коментуватимемо після нашої остаточної перемоги", — сказав речник СБУ.

Тим часом після вибуху пресслужба Служби безпеки опублікувала у своїх соціальних мережах допис із фото пошкодженого Кримського мосту та перефразованим віршем українського класика Тараса Шевченка "Світає, край неба палає":

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

"Сьогодні — гарна нагода, щоб трохи перефразувати слова нашого Кобзаря", — написали в СБУ.

Нагадаємо, вранці в РФ повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі. Через інцидент рух по мосту було припинено.

Українські журналісти з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що вибух на Кримському мосту 8 жовтня було організовано під керівництвом Служби безпеки України.

Також ми писали, що Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припустив, що за вибухом на Кримському мосту можуть стояти українські спецслужби.