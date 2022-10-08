"Розкажемо після перемоги": СБУ відповіла на запитання щодо причетності до підриву Кримського мосту
Силовики у своїх соцмережах перефразували Тараса Шевченка, заявивши, що "соловейко у Криму СБУ зустрічає". ЗМІ, зі свого боку, повідомляли про причетність спецслужби до вибуху.
Служба безпеки України утримується від коментарів щодо причетності своїх співробітників до скоєння підриву Кримського мосту, що стався у суботу, 8 жовтня. Усі відповідні заяви будуть озвучені лише після остаточної перемоги України в повномасштабній війні проти РФ. Про це в коментарі "Радіо свобода" повідомив офіційний представник відомства Артем Дехтяренко.
"Ми це не коментуємо. Роль СБУ або будь-якого державного органу України в "бавовні" коментуватимемо після нашої остаточної перемоги", — сказав речник СБУ.
Тим часом після вибуху пресслужба Служби безпеки опублікувала у своїх соціальних мережах допис із фото пошкодженого Кримського мосту та перефразованим віршем українського класика Тараса Шевченка "Світає, край неба палає":
Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
"Сьогодні — гарна нагода, щоб трохи перефразувати слова нашого Кобзаря", — написали в СБУ.
Нагадаємо, вранці в РФ повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі. Через інцидент рух по мосту було припинено.
Українські журналісти з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що вибух на Кримському мосту 8 жовтня було організовано під керівництвом Служби безпеки України.
Також ми писали, що Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припустив, що за вибухом на Кримському мосту можуть стояти українські спецслужби.