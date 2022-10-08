За підривом Кримського мосту стоять українські спецслужби, — Washington Post

Якщо вибух справді організували спецслужби, то удар по мосту стане надзвичайною подією за всі місяці війни.

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Вибух на Кримському мосту було організовано українськими спецслужбами. Про це повідомляє The Washington Post.

8 жовтня на Кримському мості стався сильний вибух. Як зазначають у виданні, пошкодження мосту з автомобільними та залізничними коліями є серйозним ударом для Росії у її воєнних цілях із захоплення України. Вибух мосту порушує найважливіший шлях постачання російських військ.

Один із представників українського уряду заявив виданню, що за вибухом на Кримському мосту стоять українські спецслужби. Таку ж інформацію опублікували низка українських ЗМІ, зокрема "Українська правда" та "УНІАН". Вони назвали підрив моста через Керченську протоку спецоперацією СБУ.

[ + – ] "Світає, Міст гарно палає". На запитання, чи правда, що підрив Кримського мосту — це спецоперація СБУ, спецслужба не сказала ні так, ні ні

Журналісти наголошують, що раніше Україна вже робила зухвалі атаки на російські об'єкти в глибокому тилу. Зокрема удар по авіабазі в окупованому Криму, а також на військові об'єкти в Бєлгородській області. Якщо вибух мосту справді виявиться українською спецоперацією, то це буде найбільший приголомшливий удар із боку України, яка б'ється з лютого з більш оснащеною і великою російською армією.

Тим часом "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що по Кримському мосту відновили рух легкових автомобілів. Усі машини й автобуси ретельно доглядають перед допуском на шляхопровід. Для водіїв переправи готують поромну переправу.

Нагадаємо, в ОК "Південь" заявили, що з підривом Кримського мосту логістика для російських військ стає складнішою. В СБУ заявили, що про причетність до підриву Кримського мосту вони розкажуть вже після перемоги. Наразі спецслужба відмовляється коментувати подію.

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