В Германии уверены, что "Северные потоки" подорвали россияне, – WSJ

Немецкие следователи считают, что взрывчатку мощностью 500 килограмм в тротиловом эквиваленте спустили к газопроводам с корабля. Подводный беспилотник показал пробоину в "Северном потоке" диаметром 8 метров.

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Серия взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла из-за диверсий, которые устроила Россия. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на немецких следователей.

Правоохранители расследуют инцидент исходя из предположения, что за взрывами стоит РФ. В результате подрыва возникли утечки на 3 из 4 участков газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря, указало издание.

В Германии сомневаются, что взрывное устройство доставила военная подлодка, на месте была относительно небольшая глубина до 70 метров. За участком пристально следят военно-морские силы НАТО, отметили источники.

[ + – ] Взрывчатка имела мощность около 500 кг в тротиловом эквиваленте

Немецкие чиновники в качестве одной из версий называют спуск взрывчатки с корабля и дистанционный подрыв. Из-за погодных условий и подводных течений следователи не привлекли водолазов.

Полиция полагалась на морские подводные беспилотники, корабли и минные искатели, оснащенные гидролокаторами и видеокамерами. С помощью этого оборудования можно просканировать участки поврежденных труб, заметила газета.

Фото последствий взрывов, изученные электронные сообщения и журналы судоходства позволяют утверждать, что взрывчатка имела мощность около 500 кг в тротиловом эквиваленте, говорят следователи.

Россия усилит давление на Германию для запуска "Северного потока — 2"

Москва отрицает вину и заявляет, что взрывы на трубопроводах были терактом против интересов России. Некоторые европейские чиновники заявили, что прекращение подачи газа из РФ стало ответом на санкции из-за ее военного вторжения в Украину.

Одна из двух ниток "Северного потока — 2" не пострадала в результате взрывов. Россия будет усиливать давление на немецких политиков, чтобы они запустили "Северный поток — 2", уверены западные представители власти.

[ + – ] Одна из двух ниток "Северного потока — 2" не пострадала после взрывов

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" проходят через воды Германии, Швеции и Дании. Три страны проводят расследование инцидента. Шведские и датские власти еще не обнародовали подробностей расследования. Федеральная прокуратура Германии возбудила уголовное дело по факту терактов и диверсии, пишет издание.

В Швеции расследование ведет служба контрразведки. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы. Страны сотрудничают друг с другом и партнерами по НАТО.

Напомним, что ранее немецкий подводный беспилотник "Бундесвер" сделал снимки на месте газовой утечки на трубопроводе "Северный поток". На фото была видна 8-ми метровая пробоина.

После подрывов на "Северных потоках" президент РФ Владимир Путин заговорил об угрозах мировой энергетической и транспортной инфраструктуре.

В Москве считают, что США виноваты в диверсиях на газопроводах. Вашингтон хочет заставить Евросоюз перейти на импорт дорого сжиженного топлива, заявили в Кремле.

Швеция отказала российским представителям в доступе к расследованию взрывов на объекте. По словам властей, авария случилась в исключительной экономической зоне Швеции.