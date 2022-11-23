"Худшая зима со времен Второй мировой": часть жителей Киева могут эвакуировать, — Кличко

По словам мэра Киева, российский президент Владимир Путин пытается заставить киевлян бежать с помощью ударов по гражданской инфраструктуре. Но украинцы не умрут и не убегут, как он того хочет.

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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что жителям столицы стоит подготовиться к худшему из возможных сценариев во время зимних отключений электроэнергии, передает Bild.

Градоначальник пояснил, что столицу может ожидать худшая зима со времен Второй мировой войны, при этом может понадобиться эвакуация части населения столицы. Вместе с тем, киевское руководство пытается не допустить этого.

Кличко обвинил российского президента Владимира Путина в попытке заставить киевлян бежать с помощью ударов по гражданской инфраструктуре.

"Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света", — сказал он, добавив, что таким образом российский президент пытается оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

Однако столичный мэр считает, что суровые условия, наоборот, сделают людей только еще более озлобленными и решительно настроенными.

"Мы не умрем и не убежим, как того хочет Путин", – пояснил столичный градоначальник. Он также призвал властей Германии немедленно направить в Украину гуманитарную помощь в виде генераторов, теплой одежды и прочего необходимого.

Накануне президент Зеленский заявил, что по всей территории Украины уже развернуты порядка 4000 "Пунктов несокрушимости". Это новая инициатива, призванная помочь украинцам в противостоянии российским обстрелам.

Напомним, что в "Укрэнерго" сообщили, какими будут отключения света 23 ноября. Во всех областях Украины, кроме Одесской, будут работать графики отключений. В Одесской же области уже третий день кряду действуют экстренные ограничения.

Ранее Фокус сообщал, что 21 ноября в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии, при текущих условиях почасовые графики отключения света не используются.