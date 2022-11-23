Вистачить на 4-7 годин: як працюватиме мобільний зв'язок під час тривалого блекауту

Оператори підтримують роботу обладнання за допомогою генераторів і резервних батарей, але їх поки що недостатньо для безперебійної роботи мережі.

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Якщо російські війська продовжать завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, то Україні загрожує тривале відключення світла. Журналісти "РБК-Україна" дізналися у мобільних операторів, як у такому разі працюватиме зв'язок та інтернет.

Робота обладнання мобільного зв'язку, такого як базові станції, можлива лише за умов стабільного електропостачання — енергія потрібна всьому обладнанню, крім оптоволоконних кабелів. У разі перебоїв на допомогу приходять генератори й акумулятори, але вони не можуть забезпечити повну працездатність мережі у разі тривалого вимкнення світла.

Як оператори зберігають зв'язок під час вимкнення світла

У пресслужбі "Київстару" стверджують, що всі ключові елементи мережі, необхідні для підтримки зв'язку, мають стаціонарні дизельні генератори. Інше обладнання у разі перебоїв з електропостачанням співробітники компанії підключають до пересувних генераторів, проте їх не вистачає на всі станції, тому виникають проблеми з наданням послуг.

"Київстар" модернізує елементи автономного живлення базових станцій, встановлюючи сучасні акумулятори. З їх допомогою системи зможуть працювати без підзарядки до 6-7 годин, але закупівля і доставка займає багато часу, адже важке мережеве обладнання доставляють морем.

Керівниця пресслужби компанії Vodafone Вікторія Рубан додала, що в разі відключення світла на базових станціях автоматично вмикаються резервні акумулятори, яких вистачає приблизно на 4-5 годин роботи, після цього батареї потрібно заряджати, подібно до павербанків, приблизно 20 годин. Оператор використовує й інші джерела живлення, такі як генератори та сонячні панелі, але їх встановлюють лише на найважливіших вузлах.

Вікторія Рубан додала, що у великих містах, де дуже велике навантаження на мобільну мережу, навіть заправляти генератори дизельним паливом вдається не завжди. Головна проблема полягає у нестачі фахівців, які можуть одночасно виїхати для технічного обслуговування різних об'єктів. За можливості Vodafone співпрацює з торговими центрами, підприємствами й іншими представниками бізнесу, підключаючись до їхніх генераторів станцій, а також звертається за допомогою до конкурентів для спільного виконання аварійних робот і використання генераторів.

"Наприклад, в один мікрорайон їде аварійна бригада Vodafone, в інший — бригада іншого оператора. Так ми уникаємо ситуації, коли в одному районі працюватимуть три мережі, а в сусідньому люди сидітимуть без зв'язку", — пояснила Вікторія Рубан. — "Тут уже не важливо, якою мережею користуватиметься абонент — своєю чи чужою. Головне, щоб було покриття. А національний роумінг дозволяє перемикатися на будь-яку доступну мережу".

Представники lifecell заявили, що поступово збільшують кількість резервних батарей і генераторів, намагаються вчасно доставляти паливо, щоб забезпечити безперебійну роботу обладнання. Однак компанія обслуговує тисячі станцій по всій Україні, і неможливо забезпечити їх усі генераторами та регулярно заправляти. Тому оператор визначив мінімальну кількість точок, які мають працювати під час відключення світла, й усіма силами підтримує їхнє електроживлення, звертаючись за допомогою до державних і комунальних підприємств.

У lifecell додали, що вже кілька тижнів тестують живлення станцій від сонячних батарей. Результати випробувань покажуть, чи зможуть такі джерела енергії забезпечити автономну роботу обладнання у разі тривалого вимкнення світла.

Що робити абонентам під час блекауту

Оператори кажуть, що під час відключення світла українці переходять зі стаціонарного інтернету на мобільний, а через це різко зростає навантаження на мережі. "Київстар", Vodafone та lifecell просять абонентів у таких випадках зменшити споживання трафіку: не дивитися відео на Youtube та не качати важкі файли — це продовжить роботу резервних батарей, а разом із ними і роботу мобільного зв'язку.

Вікторія Рубан порадила українцям відключити автозавантаження месенджерів і встановити низьку якість відео, щоб скоротити витрати трафіку. Як альтернативу мобільним мережам можна використовувати оптичний гігабітний інтернет за технологією gpon, який вже підключають у великих містах.

Lifecell запропонували користуватися національним роумінгом для підтримки зв'язку з близькими, якщо мережа "рідного" оператора буде недоступною. У такому разі абоненти зможуть дзвонити, надсилати SMS і користуватися 2G/3G інтернетом. Для цього необхідно перейти в налаштування смартфона й увімкнути автоматичний пошук до мережі або вибрати її вручну. При цьому хоча б щодня варто намагатися вручну повернутися до свого оператора.

Раніше президент компанії "Київстар" Олександр Комаров попередив, що мобільний зв'язок та інтернет в Україні почнуть працювати гірше. Через відключення світла покриття може стати точковим, особливо у великих містах. У цьому випадку може допомогти національний роумінг або супутниковий Інтернет Starlink.