Хватит на 4-7 часов: как будет работать мобильная связь при длительном блэкауте

Операторы поддерживают работу оборудования с помощью генераторов и резервных батарей, но их пока недостаточно для бесперебойной работы сети.

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Если российские войска продолжат наносить удары по энергетической инфраструктуре, то Украине грозит длительное отключение света. Журналисты "РБК-Украина" узнали у мобильных операторов, как в таком случае будет работать связь и Интернет.

Работа оборудования мобильной связи, такого как базовые станции, возможна только при стабильном электроснабжении — энергия требуется всему оборудованию, кроме оптоволоконных кабелей. В случае перебоев на выручку приходят генераторы и аккумуляторы, но они не могут обеспечить полную работоспособность сети в случае длительного отключения света.

Как операторы сохраняют связь во время отключений света

В пресс-службе "Киевстара" утверждают, что все ключевые элементы сети, необходимые для поддержания связи, оснащены стационарными дизельными генераторами. Другое оборудования в случае перебоев с электроснабжением сотрудники компании подключают к передвижным генераторам, однако их не хватает на все станции, поэтому возникают проблемы с предоставлением услуг.

"Киевстар" модернизирует элементы автономного питания базовых станций, устанавливая современные литиевые аккумуляторы. С их помощью системы смогут работать без подзарядки до 6-7 часов, но закупка и доставка занимает много времени, ведь тяжелое сетевое оборудование доставляют по морю.

Руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан добавила, что в случае отключения света на базовых станциях автоматически включаются резервные аккумуляторы, которых хватает примерно на 4-5 часов работы, после этого батареи нужно заряжать, подобно пауэрбанкам, около 20 часов. Оператор использует и другие источники питания, такие как генераторы и солнечные панели, но их устанавливают только на самых критически важных узлах.

Виктория Рубан добавила, что в крупных городах, где очень большая нагрузка на мобильную сеть, даже заправлять генераторы дизельным топливом удается не всегда. Главная проблема заключается в нехватке специалистов, которые могут одновременно выехать для технического обслуживания разных объектов. По возможности Vodafone сотрудничает с торговыми центрами, предприятиями и другими представителями бизнеса, подключаясь к их станционарным генераторам, а также обращается за помощью к конкурентам для совместного выполнения аварийных робот и использования генераторов.

"Например, в один микрорайон едет аварийная бригада Vodafone, в другой – бригада другого оператора. Так мы избегаем ситуации, когда в одном районе будут работать три сети, а в соседнем люди будут сидеть без связи", — объяснила Виктория Рубан. — "Здесь уже не важно, какой сетью будет пользоваться абонент – своей или чужой. Главное, чтобы было покрытие. А национальный роуминг позволяет переключаться на любую доступную сеть".

Представители lifecell заявили, что постепенно увеличивают количество резервных батарей и генераторов, стараются вовремя доставлять топливо, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования. Однако компания обслуживает тысячи станций по всей Украине, и невозможно обеспечить их все генераторами и регулярно заправлять. Поэтому оператор определил минимальное количество точек, которые должны работать при отключении света, и всеми силами поддерживает их электропитание, обращаясь за помощью к государственным и коммунальным предприятиям.

В lifecell добавили, что уже несколько недель тестируют питание станций от солнечных батарей. Результаты испытаний покажут, смогут ли такие источники энергии обеспечить автономную работу оборудования в случае длительного отключения света.

Что делать абонентам при блэкауте

Операторы говорят, что при отключении света украинцы переходят со стационарного интернета на мобильный, а из-за этого резко возрастает нагрузка на сети. "Киевстар", Vodafone и lifecell просят абонентов в таких случаях уменьшить потребление трафика: не смотреть видео на Youtube и не качать тяжелые файлы — это продлит работу резервных батарей, а вместе с ними и работу мобильной связи.

Виктория Рубан посоветовала украинцам отключить автозагрузку мессенджеров и установить низкое качество видео, чтобы сократить расход трафика. В качестве альтернативы мобильным сетям можно использовать оптический гигабитный Интернет по технологии gpon, который уже подключают в крупных городах.

В lifecell предложили пользоваться национальным роумингом для поддержания связи с близкими, если сеть "родного" оператора окажется недоступной. В таком случае абоненты смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться 2G/3G интернетом. Для этого необходимо перейти в настройки смартфона и включить автоматический поис к сети или выбрать ее вручную. При этом хотя бы раз в день стоит пытаться вручную вернуться к своему оператору.

Ранее президент компании "Киевстар" Александр Комаров предупредил, что мобильная связь и Интернет в Украине станут работать хуже. Из-за отключения света, покрытие может стать точечным, особенно в больших городах. В этом случае может помочь национальный роуминг или спутниковый Интернет Starlink.