Интернет и мобильная связь в Украине не пропадут, но будут работать хуже: что делать

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров пояснил причины отсутствия связи и указал пути их решения.

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Глава оператора связи "Киевстар" Александр Комаров в ходе интервью заявил, что украинцы в будущем могут испытывать проблемы с Интернетом и мобильной связью, пишет НВ.

По мнению Комарова, вряд ли мобильная связь исчезнет вовсе, ведь для этого нужно полностью лишить ее питания. Несмотря на российские бомбардировки электростанций и подстанций Украины, вывести всю энергосистему из строя крайне сложно, ведь она очень разветвлена. Но вот жители больших городов уже почувствовали на себе негативные последствия веерных отключений электричества, после которых пропадает связь, и Интернет в том числе. Комаров полагает, что базовые станции будут работать, но не все, а некоторые из них, из-за чего покрытие станет точечным. Он уверил, что весь город целиком не лишится связи, но то, что доступа к ней не будет у некоторых пользователей — это факт. Например, в Киеве соотношение работающих и неработающих сайтов составило 30%. Такие же показатели и в других городах и областях. Среди самых уязвимых районов он назвал Киевскую, Харьковскую, Львовскую, Полтавскую области.

Александр Комаров предлагает пользоваться национальным роумингом, если вам срочно нужно позвонить, а сеть вашего оператора недоступна. С Интернетом дела обстоят хуже. Можно подключиться к Starlink, но и его терминалы нуждаются в питании, и если его не будет, то спутниковый провайдер не спасет. И все же такой, резервный, вариант — есть.

Глава "Киевстар" пояснил, что компания закупает аккумуляторы и генераторы, которые будут обеспечивать резервное питания для наземного оборудования. К сожалению, размещать генераторы на крышах зданий, где установлены базовые станции — нельзя.

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