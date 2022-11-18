Інтернет і мобільний зв'язок в Україні не зникнуть, але працюватимуть гірше: що робити

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров пояснив причини відсутності зв'язку та вказав шляхи їх вирішення.

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Голова оператора зв'язку "Київстар" Олександр Комаров під час інтерв'ю заявив, що українці в майбутньому можуть мати проблеми з інтернетом і мобільним зв'язком, пише НВ.

На думку Комарова, навряд чи мобільний зв'язок зникне, адже для цього потрібно повністю позбавити його живлення. Незважаючи на російські бомбардування електростанцій і підстанцій України, вивести всю енергосистему з ладу дуже складно, адже вона дуже розгалужена. Але жителі великих міст уже відчули на собі негативні наслідки віялових відключень електрики, після яких зникає зв'язок, та інтернет зокрема. Комаров вважає, що базові станції працюватимуть, але не всі, а деякі з них, через що покриття стане точковим. Він запевнив, що все місто цілком не втратить зв'язок, але те, що доступу до нього не буде в деяких користувачів, — це факт. Наприклад, у Києві співвідношення робочих і неробочих сайтів склало 30%. Такі ж показники і в інших містах та областях. Серед найуразливіших районів він назвав Київську, Харківську, Львівську, Полтавську області.

Олександр Комаров пропонує користуватись національним роумінгом, якщо вам терміново потрібно зателефонувати, а мережа вашого оператора недоступна. З інтернетом справи гірші. Можна підключитися до Starlink, але і його термінали потребують живлення, і якщо його не буде, супутниковий провайдер не врятує. І все ж таки такий, резервний, варіант — є.

Глава "Київстар" пояснив, що компанія закуповує акумулятори та генератори, які забезпечуватимуть резервне живлення для наземного обладнання. На жаль, розміщувати генератори на дахах будівель, де встановлені базові станції, — не можна.

Раніше ми повідомляли про те, як зробити зарядну електростанцію в домашніх умовах.