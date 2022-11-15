Портативна зарядна станція з автомобільного акумулятора своїми руками (відео)

Зарядну станцію для будинку можна зробити із вживаних пристроїв — недорого і без особливих зусиль.

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Під час відключення електроенергії, особливо незапланованих, може зупинитися пральна машинка, вимкнутися холодильник, комп'ютер. У такому разі можуть зіпсуватися продукти, пропасти незбережені дані, та й з мокрою білизною доведеться повозитися. Щоб цього не сталося, під рукою має бути електрогенератор чи зарядна станція для гаджетів. Останню можна зробити самому швидко і дуже просто.

Для зарядної станції 220 вольт вам знадобиться комп'ютерний UPS (можна старий, такі подаються за $10 — $40, залежно від моделі), один (у нашому випадку — два) автомобільні акумулятори (коштують від 2,4 тис. грн до 5 тис. грн ), клеми із затискачами типу "крокодил", провід з вилкою та розеткою (або штекером).

Головне завдання UPS — вберегти пристрій у разі стрибка напруги, а також тимчасово живити пристрій (зокрема комп'ютер), щоб встиг зберегти інформацію. Для нашої конструкції знадобиться просте джерело безперебійного живлення (ДБЖ) на 12 В або 24 В. У першому випадку безперебійник витримає навантаження в 200 В, що еквівалентно 20 лампочкам по 10 В, чого з лишком вистачить для освітлення всіх приміщень в будинку. У другому випадку витримає вдвічі велике навантаження.

До батареї ДБЖ потрібно підключити провід з двома клемами, щоб мати можливість під'єднати апарат до двох автоакумуляторів по 12 і 60 А кожен. Автоакумулятори потрібно з'єднати між собою паралельно: "плюс" до "плюсу", "мінус" до "мінуса", і лише потім запитати на 12-вольтовий UPS за допомогою двох клем. Якщо ДБЖ 24-вольтовий, тобто має дві батареї по 12 В, підключати автоакумулятори треба послідовно: "плюс" з'єднуємо з "мінусом" одним дротом, а дві клеми від ДБЖ пускаємо на вільні "плюс" і "мінус".

Місткість одного автомобільного акумулятора розрахувати дуже легко: 12 В х 60 А = 720 Вт. У нашому випадку 720 Вт ще потрібно помножити на 2 і отримаємо 1440 Вт. Якщо ви дасте навантаження в 100 Вт, то батарея пропрацює 14 годин або трохи менше, тому що деяка кількість енергії забере UPS. Таким чином ви можете розрахувати необхідний вам час роботи зарядної станції, підключивши електроприлади, без яких не обійтися. Що стосується підключення самих гаджетів до електростанції, то тут все просто: на задній панелі безперебійника є роз'єм для підключення дроту з розеткою з двома або чотирма гніздами, і вже від нього запитувати телефони, навушники, освітлювальні прилади. Або підключити провід зі штекером, який можна встромити в подовжувач і таким чином роздати енергію на будь-яку електроніку.

[ + – ] Інструкція зі створення зарядної автономної електростанції

Врахуйте, що UPS на 12 В слабенький для того, щоб до автономної зарядної електростанції підключати побутові прилади на зразок пральної машинки, холодильника, комп'ютера одночасно. Для таких потреб підійде 24-вольтовий безперебійник. ДБЖ слабше витримає навантаження від економних лампочок, мобільних гаджетів і дрібних девайсів.

Підключивши зарядну станцію до мережі через UPS, можна заряджати автоакумулятори. Але не чекайте швидких результатів. На підзарядку підуть години. Однак автомобільна зарядка впорається із завданням набагато швидше. Рекомендується не допускати повного розряду автобатарей, тому найоптимальнішим варіантом буде неспішна заряджання від мережі, коли є електрика.

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