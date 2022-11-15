Портативная зарядная станция из автомобильного аккумулятора своими руками (видео)

Зарядную станцию для дома можно сделать из б/ушных устройств — недорого и без особого труда.

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Во время отключения электроэнергии, особенно незапланированных, может остановиться стиральная машинка, отключиться холодильник, компьютер. В таком случае могут испортиться продукты, пропасть несохраненные данные, да и с мокрым бельем придется повозиться. Чтобы этого не случилось, под рукой должен быть электрогенератор или зарядная станция для гаджетов. Последнюю можно сделать самому — быстро и очень просто.

Для зарядной станции 220 вольт вам понадобится компьютерный UPS (можно старый, таковые подаются за $10 — $40, в зависимости от модели), один (в нашем случае — два) автомобильных аккумулятора (стоят от 2,4 тыс. грн до 5 тыс. грн), клеммы с зажимами типа "крокодил", провод с вилкой и розеткой (или штекером).

Главная задача UPS — уберечь устройство в случае скачка напряжения, а также временно питать устройство (в частности компьютер), чтобы пользователь успел сохранить информацию. Для нашей конструкции понадобится простой источник бесперебойного питания (ИБП) на 12 В или 24 В. В первом случае бесперебойник выдержит нагрузку в 200 В, что эквивалентно 20-ти лампочкам по 10 В, чего с лихвой хватит для освещения всех помещений в доме. Во втором случае — выдержит вдвое большую нагрузку.

К батарее ИБП нужно подключить провод с двумя клеммами, чтобы иметь возможность подсоединить аппарат к двум автоаккумуляторам по 12 В и 60 А каждый. Автоаккумуляторы нужно соединить между собой параллельно: "плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу", и только потом запитать на 12-вольтовый UPS при помощи двух клемм. Если ИБП 24-вольтовый, т.е. имеет две батареи по 12 В, то подключать автоаккумуляторы надо последовательно: "плюс" соединяем с "минусом" одним проводом, а две клеммы от ИБП пускаем на свободные "плюс" и "минус".

Емкость одного автомобильного аккумулятора рассчитать очень легко: 12 В х 60 А = 720 Вт. В нашем случае 720 Вт нужно еще умножить на 2 и получим 1440 Вт. Если вы дадите нагрузку в 100 Вт, то батарея проработает 14 ч или чуть меньше, потому как некоторое количество энергии заберет UPS. Таким образом вы можете рассчитать необходимое вам время работы зарядной станции, подключив те электроприборы, без которых не обойтись. Что касается подключения самих гаджетов к электростанции, то тут все просто: на задней панели бесперебойника есть разъем для подключения провода с розеткой с 2-мя или 4-мя гнездами, и уже от него запитывать телефоны, наушники, осветительные приборы. Или же подключить провод со штекером, который можно воткнуть в удлинитель и таким образом раздать энергию на любую электронику.

[ + – ] Инструкция по созданию зарядной автономной электростанции

Учтите, что UPS на 12 В слабоват для того, чтобы к автономной зарядной электростанции подключать бытовые приборы вроде стиральной машинки, холодильника, компьютера одновременно. Для таких нужд подойдет 24-вольтовый бесперебойник. ИБП послабее выдержит нагрузку от экономных лампочек, мобильных гаджетов и мелких девайсов.

Подключив зарядную станцию к сети через UPS, вы можете заряжать автоаккумуляторы. Но не ждите быстрых результатов. На подзарядку уйдут часы. Однако автомобильная зарядка справится с задачей намного быстрее. Рекомендуется не допускать полного разряда автобатарей, поэтому самым оптимальным вариантом будет неспешная подзарядка от сети, когда есть электричество.

Фокус ранее информировал о том, как делаются аварийные светильники в домашних условиях.

Также писали о портативных зарядных электростанциях, которые можно приобрести в магазинах электроники.