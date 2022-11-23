Київська область повністю знеструмлена після обстрілу, понад 20 людей поранено, – голова ОВА

Олексій Кулеба підтвердив кілька "прильотів" по об'єктам критичної інфраструктури. Також є попадання у приватний сектор у селищі Чабани та багатоповерховим житловим будинком у Вишгороді. Одна людина внаслідок удару загинула.

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ЗС РФ у середу, 23 листопада, обстріляли житловий багатоповерховий будинок у Вишгороді та приватний сектор у селищі Чабани. Про це у себе у Telegram-каналі розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок обстрілу Київської області понад 20 людей поранено, один мирний мешканець загинув.

[ + – ] Внаслідок обстрілу Київської області постраждало понад 20 осіб

Також регіональний чиновник підтвердив кілька "прильотів" по об'єктам критичної інфраструктури в регіоні.

Наразі Київська область повністю знеструмлена. Частково немає опалення та водопостачання, уточнив Кулеба.

Також голова ОВА нагадав, що в регіоні розгортаються так звані "пункти незламності", де люди можуть безкоштовно отримати базові послуги. Там є світло, доступ до інтернету та мобільний зв'язок.

Вся інформація про локації є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування. Адреси найближчих пунктів можна дізнатися у міськрадах та сільрадах, а також у співробітників поліції.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала масованих ракетних ударів по низці українських міст. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.

Через обстріл Львів виявився повністю знеструмленим. У Дніпропетровській та Вінницькій областях зафіксовано влучення ракет супротивника в цілі.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що в країні готові 4 тисячі "пунктів незламності", які люди зможуть використати під час тривалих відключень світла. На сайті nezlamnist.gov.ua розміщена карта локацій.