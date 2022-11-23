Київська область повністю знеструмлена після обстрілу, понад 20 людей поранено, – голова ОВА
Олексій Кулеба підтвердив кілька "прильотів" по об'єктам критичної інфраструктури. Також є попадання у приватний сектор у селищі Чабани та багатоповерховим житловим будинком у Вишгороді. Одна людина внаслідок удару загинула.
ЗС РФ у середу, 23 листопада, обстріляли житловий багатоповерховий будинок у Вишгороді та приватний сектор у селищі Чабани. Про це у себе у Telegram-каналі розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, внаслідок обстрілу Київської області понад 20 людей поранено, один мирний мешканець загинув.
Також регіональний чиновник підтвердив кілька "прильотів" по об'єктам критичної інфраструктури в регіоні.
Наразі Київська область повністю знеструмлена. Частково немає опалення та водопостачання, уточнив Кулеба.
Також голова ОВА нагадав, що в регіоні розгортаються так звані "пункти незламності", де люди можуть безкоштовно отримати базові послуги. Там є світло, доступ до інтернету та мобільний зв'язок.
Вся інформація про локації є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування. Адреси найближчих пунктів можна дізнатися у міськрадах та сільрадах, а також у співробітників поліції.
Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала масованих ракетних ударів по низці українських міст. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.
Через обстріл Львів виявився повністю знеструмленим. У Дніпропетровській та Вінницькій областях зафіксовано влучення ракет супротивника в цілі.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що в країні готові 4 тисячі "пунктів незламності", які люди зможуть використати під час тривалих відключень світла. На сайті nezlamnist.gov.ua розміщена карта локацій.