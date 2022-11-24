Мэрия уверяет, что в Киеве восстановили водоснабжение, но люди стоят в очереди к бюветам (видео)

По словам мэра, трудности с подачей воды по-прежнему могут испытывать жильцы верхних этажей в многоэтажных домах. Системе водоснабжения в столице нужно время, чтобы заработать на полную мощность.

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В Киеве полностью восстановили водоснабжение, но проблемы с пониженным давлением воды в системе еще остаются. Об этом у себя в Telegram-канале написал городской голова Виталий Кличко.

"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность", –– прокомментировал он.

Мэр отметил, что у некоторых потребителей напор воды в кранах пока остается слабым.

Особые трудности, по его словам, могут испытывать жильцы верхних этажей в многоэтажных жилых домах.

"Специалисты "Киевводоканала" делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", –– подчеркнул Кличко.

Городское издание "Київвлада" пишет, что в центре города киевляне выстраиваются в очереди к бюветам.

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть людей у источника в сквере им. Гончара.

[ + – ] Очередь к бювету в сквере им. Гончара

На сайте "Киевводфонда" можно посмотреть актуальную карту с расположением бюветов в украинской столице. Синим отмечены работающие, красным –– те, что в настоящее время не функционируют.

[ + – ] Карта бюветов в Киеве

Напомним, 23 ноября Россия нанесла массированные ракетные удары по украинским городам. В результате обстрела некоторые регионы оказались обесточены.

В Киеве со вчерашнего дня проблемы не только со светом, но и с водоснабжением.

После атаки ВС РФ у абонентов в Украине также начались перебои с интернет-трафиком.