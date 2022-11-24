"Дай Бог вернуться к прежним графикам": свет в Киеве будут включать на 2-3 часа, — ДТЭК

Электроэнергией обеспечили предприятия тепло- и водоснабжения столицы. Основная задача энергетиков — выйти на показатели обеспечения до ракетного удара армии РФ 23 ноября.

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Свет в Киеве будут включать на 2-3 часа, такой режим продлится до стабилизации энергосети и увеличения объема производимой электроэнергии на АЭС и ТЭС. Об этом в эфире единого телемарафона сказал исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Сейчас мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру. Это вода и тепло. Где-то 30% населения у нас имеет электроснабжение в Киеве. Будем сейчас понемногу пытаться переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем электроэнергии, который находится в Киеве", — сказал Сахарук.

В ДТЭК подчеркивают, что первая задача энергетиков на сегодня — выйти на показатели обеспечения электроэнергией до ракетного удара армии России 23 ноября.

"Дай Бог, выйдем на отключения по графику в том объеме, которые у нас были, скажем так, на вчерашнее утро", — сказал директор ДТЭК.

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона сказал, что к вечеру 24 ноября еще 60% столицы остается без электроснабжения. Утро этот показатель был на уровне 70%

Напомним, что 24 ноября киевская мэрия отчиталась о полном восстановлении водоснабжения в городе. Но жители столицы продолжали набирать воду в бюветах, в частности, в сквере имени Гончара.

По данным Кличко, россияне выпустили в сторону Киева 31 крылатую ракету, но украинское ПВО сбило 21 снаряд.

В Вышгороде Киевской области одна из российских ракет попала в многоквартирный жилой дом. В результате 3 человека погибли и 20 получили ранения, всего по Украине после атаки ВС РФ подтверждена гибель 6 человек, еще 36 граждан были травмированы.