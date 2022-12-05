"Дякую ППО, енергетикам і народу": Зеленський звернувся до українців після масованого обстрілу

Більшість ракет, випущених військами РФ 5 грудня, були збиті ППО, а енергетики вже відновлюють пошкоджені об'єкти, заявив президент.

Related video

Українські сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, випущених військами РФ під час масованої атаки у понеділок, 5 грудня. Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави після російської атаки подякував силам ППО, українським енергетикам і народу.

"ППО — більшість ракет збили. Енергетики — вже почали відновлювати світло. Наш народ — ніколи не здається. Слава Україні!" — сказав президент.

Офіційних даних щодо кількості збитих українськими силами ППО російських ракет на момент публікації немає. Проте повітряне командування "Схід" уже повідомило, що його бійці знищили 15 крилатих снарядів. У Київській міській військовій адміністрації поділилися, що, за попередніми даними, над столицею було зафіксовано 10 ракет, знищено 9 із них.

Нагадаємо, 5 грудня вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі й інших містах України. Після нового ракетного удару ЗС РФ Одеса залишилася без електрики та водопостачання, а в Запорізькій області російські війська завдали удару по житловому кварталу, є загиблі.

Також проблеми з електрикою зафіксували у Миколаївській, Дніпропетровській і Сумській областях. Крім того, після ракетного удару ЗС РФ по Україні проблеми з електрикою почалися у Молдові.

Унаслідок обстрілів у країні діють аварійні відключення електрики, повідомили в "Укренерго".